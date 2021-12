Elton chega e acirra disputa pela camisa 9 do Vitória

A camisa 9 do Leão nunca esteve tão badalada como agora. A figura de Neto Baiano vai ficando no passado e o que não falta é candidato a ídolo no ataque do Vitória. Mesmo após fazer dois gols diante do Guaratinguetá, William já tem novo concorrente no setor: Elton, do Corinthians, que chega para ser o novo artilheiro rubro-negro em 2012.

Para o autor dos dois gols na última rodada, quanto mais concorrente melhor. "Nosso plantel está bem servido de atacantes. Elton chega para qualificar ainda mais esse setor. Ninguém aqui vai querer apagar a figura de Neto Baiano, ídolo do Vitória. Vamos entrar em campo para fazer gol e conquistar nosso espaço também. O astral baiano me faz bem", assegurou William, que recebeu Elton na sala de imprensa.

Baiano de Iramaia, o novo atacante do Leão começou no tradicional Intermunicipal, atuando pela seleção de Itabuna. "Já pensei em desisti algumas vezes de jogar bola. Cheguei inclusive a fazer testes no Vitória, mas preferi sair. Depois, fui jogar no Palmeiras do Nordeste (hoje Feirense), onde fui colega de um ídolo daqui: Neto Baiano", lembrou Elton, que, quando garoto, fez dois testes no Vitória e dois no Bahia. Não passou em nenhum deles.

Com 27 anos, o jogador já atuou em 10 clubes pelo Brasil e Europa. Muita viagem, que não foi problema para Elton. "Eu sempre fui retirante. Meu pai é policial e sempre era transferido de uma cidade para outra. Me acostumei em ficar de cidade em cidade e não tive dificuldade na carreira de jogador. Na Europa, eu não me adaptei bem ao frio da Polônia. Muito melhor o calor baiano, né?", brincou.

Concorrentes - Além dos centroavantes William e Elton, o Vitória ainda conta com Dinei, machucado, e Marcelo Nicácio como postulantes ao lugar de camisa 9. "Tivemos a saída de Neto Baiano e Dinei está machucado. Buscamos aquele homem de velocidade como Nicácio, além de William, que já mostrou qualidade. Agora é a vez de Elton buscar seu espaço aqui. Este ano não vamos medir esforços para buscarmos o título e o acesso", assegurou o diretor de futebol do Vitória, Raimundo Queiroz.

Com tanta concorrência, quem ganha é o torcedor. Nos últimos três gols do Leão, todos foram assinalados pelos camisas 9. Um sinal que Neto Baiano vai deixar saudade, mas não vai fazer tanta falta assim. "Nosso time tem um ótimo conjunto e não é formado apenas por atacantes", completou William. Luta aberta pela posição.



