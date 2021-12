Elias comemora estreia no Vitória e elogia Caíque: "Excelente"

Três boas defesas, um gol sofrido, e o mais importante: o triunfo. Assim foi a estreia de Elias, domingo, diante do Ceará, como novo goleiro titular do Vitória. Regularizado às pressas após falhas de Caíque contra o Sampaio Corrêa, o reforço rubro-negro entrou em campo antes mesmo de ser apresentado oficialmente pelo Leão, o que só foi acontecer nesta segunda-feira, 21, um dia depois do debute no Barradão.

Como não podia deixar de ser, o principal assunto na apresentação do arqueiro foi a estreia contra o Ceará. “Uma estreia muito boa. Sempre bom começar com o pé direito. Começar com vitória. Importante para dar sequência, para dar mais confiança”, disse Elias, que também foi elogiado por Vagner Mancini.

"Achei que entrou bem, que estava leve. Não estava sentindo nenhum tipo de pressão. Nos ajudou bastante, teve uma liderança muito significativa na partida", avaliou o treinador, em entrevista coletiva após a partida contra o Ceará.

Aos 22 anos, Elias foi revelado pelo Juventude, e estava na Chapecoense desde 2015. Lá, o arqueiro era a terceira opção para a posição, e havia disputado apenas duas partidas em 2018, mas a falta de ritmo não foi um problema.

"Sempre me dediquei nos treinos, me preparei ao máximo para que, quando chegasse a oportunidade de jogar, eu estivesse preparado. Isso foi um ponto crucial para mim, para chegar numa condição boa para jogar e dar meu melhor dentro de campo", explicou o goleiro.

Ao ser questionado sobre Caíque, antigo dono da vaga de titular no gol do Vitória, Elias foi solidário com o companheiro de posição e elogiou a cria da base rubro-negra.

"O Caíque é um excelente goleiro, seleção de base, fez bons jogos pelo clube. Treina para caramba, como todo mundo treina. (...) A fase ruim e a fase boa, todo jogador vai passar. Por isso a gente tem grupo fechado, unido, para passar por essas coisas", comentou.

Copa do Nordeste

Apesar de ter encontrado um novo goleiro titular, o Rubro-Negro não poderá contar com Elias na quinta-feira, pela Copa do Nordeste, já que ele foi contratado após o período de inscrição na competição.

A ausência de Elias, no entanto, não significa um retorno de Caíque. Depois da partida do último domingo, quando o camisa 23 sequer ficou no banco de reservas, Mancini antecipou que Ronaldo será o titular diante do Sampaio Corrêa.

"Na quinta-feira, a gente tem outro jogo, e aí é possível que a gente faça a entrada do Ronaldo. O momento é desses atletas. Caíque já teve o momento dele e lá na frente volta a ter, que é normal do futebol", revelou Mancini, que também disse ter tido uma conversa com Caíque.

Derrotado por 3 a o no jogo de ida, o Leão precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para ficar com a vaga. Se devolver o placar do primeiro confronto, a decisão vai para disputa de pênaltis. Importante lembrar que o gol fora de casa é critério de desempate na competição.

