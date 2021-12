Elenco rubro-negro ganha repouso nesta quinta-feira

O Vitória desembarcou no início da tarde desta quinta-feira, 12 - após empate sem gols contra a Portuguesa em São Paulo - e os jogadores foram liberados pelo técnico Vagner Mancini para descanso.

A reapresentação da equipe ocorrerá nesta sexta, 13, às 9h, no Estádio Barradão, quando o time dará início à preparação para pegar o Santa Cruz, no domingo, 15, no Estádio Arruda, pela estreia da Série A.

Mancini espera contar com Marinho, Willian e Fernando Miguel, que seguem em tratamento no departamento médico.

