Elenco do Vitória treina apenas na academia

Os goleiros Wilson, Fernando Miguel e Júnior Fernandez foram únicos do grupo de jogadores do Vitória que treinaram na tarde de segunda-feira, 27, no campo, com o preparador Washington Rufino. Os outros atletas do rubro-negro treinaram de na academia de musculação.

Recuperados de contusão muscular, os atacantes Vander e Rhayner foram liberados pelo departamento médico. Os dois e mais o novo contratado, o lateral Diego Renan, que será apresentado oficialmente hoje, pela manhã, participaram das atividades na academia e do CORE.

Diego Renan já foi entregue ao departamento físico após a realização dos exames médicos e começa a ser preparado para estrear com a camisa rubro-negra. Jorge Wagner e Luiz Gustavo foram submetidos ao teste no equipamento isocinético de análise muscular.

O volante Amaral acredita que o Vitória vai dar alegrias na Série B. "Estamos procurando passar confiança uns aos outros para crescermos juntos. A torcida espera isso da gente. Nosso ambiente vem melhorando", disse. E acrescenta: "Nós sabemos da responsabilidade de fazer um segundo semestre completamente diferente do primeiro.

Precisamos aproveitar todos os momentos deste trabalho até a estreia na Série B contra o Sampaio Corrêa", explicou.

