Elenco do Vitória trabalha passe e finalização na Toca do Leão

Com um trabalho voltado para fundamentos técnicos, o Vitória deu sequência nesta terça-feira, 23, na sua preparação visando o retorno da temporada 2020. O grupo está na segunda semana de treinamentos presenciais e aguarda a definição da CBF quanto ao reinício das competições.

De acordo com a assessoria do Leão, a primeira parte das atividades foi realizada na academia. Em seguida, o elenco realizou um trabalho de mobilidade preventiva, no campo do CT. Por fim, o plantel concluiu o treinamento com exercícios técnicos, com foco nos passes e na finalização.

A preocupação ficou por conta do zagueiro Carlos, que pisou em falso durante a preparação e saiu de campo alegando dores no joelho esquerdo. Ele foi avaliado pelo médico do clube e fará os exames nesta quarta-feira, 24.

Os quatro goleiros do elenco - Ronaldo, César, Lucas Arcanjo e Yuri - fizeram um treino específico com os preparadores Luciano Júnior e Itamar Ferreira. Se recuperando de lesão, o arqueiro uruguaio, Martin Rodriguez, apenas fez corridas em torno do gramado.

Renovação na Toca

Um dos destaques do time sub-23 nesse início de temporada, o meia Eduardo renovou seu vínculo com o Vitória. O jovem de apenas 20 anos assinou com o Rubro-Negro até dezembro de 2023. Além dele, o clube também estendeu contrato com o lateral-esquerdo Elivelton.

Na atual temporada, Eduardo disputou seis jogos com a camisa do Leão e marcou um gol na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pelo Baianão, ele atuou em duas partidas do Campeonato Baiano interrompido por causa da pandemia do coronavírus. O atleta ficou ainda no banco em cinco jogos da equipe principal, quatro pela Copa do Nordeste e um na Copa do Brasil.

