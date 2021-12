Elenco do Vitória terá novo descanso neste domingo

Com uma semana de treinamentos até o duelo decisivo em casa com o Palmeiras, no domingo que vem, pela última rodada da Série A, o Vitória programou outro descanso para seus jogadores. Neste sábado, 3, o Rubro-Negro treina às 9h, no Barradão; depois, o elenco será liberado e só se reapresenta na segunda-feira, 5.

Em final de temporada, o time também recebeu folga na última quarta, 30, no dia seguinte ao retorno de Curitiba, onde venceu o Coxa por 1 a 0 e abriu três pontos de diferença para a zona da degola.

No treino desta sexta, 2, o técnico Argel Fucks comandou um trabalho em campo reduzido, com quatro times de seis atletas cada. O objetivo era apurar a posse de bola e a velocidade na troca de passes.

Para o duelo no Barradão, às 16h, o comandante rubro-negro não terá o atacante Kieza e o zagueiro Victor Ramos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Ramon entre na defesa, mas a vaga no ataque continua indefinida por enquanto.

O garoto David, que entrou nos últimos cinco jogos no 2º tempo e marcou um gol no triunfo por 3 a 2 sobre o Atlético-PR, é o favorito, por ora. Outra possibilidade é do técnico reforçar o meio-campo, com a entrada de Serginho ou Tiago Real.

Segundo o último balanço do Vitória, divulgado na noite desta sexta, quase 25 mil ingressos já haviam sido vendidos. Só restam agora ingressos para o setor das cadeiras, de R$ 40 a meia-entrada.

Os ingressos comercializados para a data anterior da partida, que aconteceria no domingo, 4, são válidos para o duelo de domingo que vem.

