Elenco do Vitória se reapresenta em treino na praia

De olho no duelo do próximo sábado, 11, contra o América-MG, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória iniciou a semana de treinamentos a todo vapor.

É que, nesta segunda-feira, 8, os jogadores rubro-negros participaram de um movimentado treino físico na praia de Jaguaribe, na orla de Salvador.

A comissão técnica do Leão exigiu dos atletas uma corrida de 6 km, seguida de cinco estações de exercícios, com quatro repetições cada.

Na atividade, a novidade foi a presença do recém contratado atacante William, que, conforme Carpegini já adiantou, deverá ser titular na partida contra o Coelho.

Para começar a definir a equipe que começará a partida contra o time mineiro, Paulo César Carpegiani comanda o primeiro treino da semana na manhã desta terça-feira, 9, na Toca do Leão. O time também treinará à tarde.

Desfalques - Carpegiani não poderá contar com os suspensos Nino Paraíba, Mansur e Uelliton. Em substituição, o treinador deverá lançar mão, respectivamente, de Léo, Gilson e Rodrigo Mancha.

adblock ativo