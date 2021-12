Elenco do Vitória se reapresenta e já foca no Sport

Após o empate no clássico Ba-Vi, o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 12, e iniciou a preparação para enfrentar o Sport. A partida, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quarta, 14, às 20h45 (horário da Bahia), na Ilha do Retiro, em Recife.

Antes das atividades, o treinador João Burse reuniu os jogadores para uma conversa com a participação do presidente Ricardo David, do diretor de futebol Jorge Macedo e do diretor jurídico Roberto Dantas.

O treinamento foi dividido em três etapas. O elenco fez aquecimento sob as orientações do preparador físico, seguido por um treino de transição em campo reduzido. Para finalizar, um coletivo no gramado principal do Barradão. Os jogadores que começaram o Ba-Vi realizaram apenas um treino regenerativo.

