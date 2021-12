Elenco do Vitória se reapresenta com coletivo na Toca do Leão

Depois de largar com derrota na Série B do Brasileirão, o Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 29, na Toca do Leão. A próxima missão do Rubro-Negro será no sábado, 4, contra o Vila Nova-GO, às 16h30, no Barradão. Será a estreia na competição diante da sua torcida.

Mais uma vez com a presença do presidente Paulo Carneiro, os atletas que não atuaram na derrota do fim de semana fizeram um coletivo contra o time sub-20, que terminou empatado em 1 a 1, com gols de Felipe Garcia e David.

Os jogadores que atuaram no time titular fizeram um trabalho regenerativo na academia e no campo. O grupo volta às atividades nesta terça, 30, no período da manhã.

