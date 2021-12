Elenco do Vitória se concentra em 'sanar erros' na defesa

Há quatro partidas sem vencer e com o próximo compromisso sendo em casa – local onde o Rubro-Negro vem enfrentando maior dificuldade no Brasileirão – o elenco do Vitória voltou aos treinos na Toca do Leão para se preparar para pegar o lanterna Atlético-GO.

Com a derrota para o Bahia na Fonte Nova, no último domingo, o Vitória chegou a sete gols sofridos em três partidas, e voltou a ter a dividir o posto de defesa mais vazada do campeonato, com 47 gols.

O mais curioso é que o Rubro-Negro tem o mesmo número de gols sofridos que o próximo adversário.

Com a sequência ruim, o Vitória voltou à zona de rebaixamento, com 33 pontos, e precisa vencer o próximo jogo e contar com uma combinação de resultados para voltar a deixar a zona ainda na próxima rodada.

Ciente de que o Vitória precisa melhorar defensivamente, o capitão da equipe, Wallace admitiu que o elenco vem “errando em demasia” e que a postura precisa ser diferente nos próximos jogos.

“A gente vai fazer o possível e o impossível. O torcedor tem o direito de estar na bronca, o clube nunca passou de estar numa situação dessa de perder tanto em casa. E também de vencer tanto fora. É até contraditório. Agora, esse momento, por mais que o torcedor esteja na birra, e tem o direito de estar, tem que entender que o clube só existe devido a ele. A gente precisa do apoio deles”, disse o atleta.

Para o jogador, a partida vai ser complicada apesar do adversário já estar praticamente rebaixado.

“Vai ser um jogo de extrema dificuldade. O Atlético-GO tem colocado dificuldade. É só deixar de fazer o que a gente vem fazendo no Barradão, que é errar em demasia. Esses erros coletivos têm trazido resultados ruins. Temos que sanar isso o quanto antes”, disse.

Retorno importante

O capitão considera importante a volta de Kanu – que já treina normalmente após se recuperar de uma inflamação no joelho.

Sobre as atividades desta terça-feira, 24, o time titular que disputou o último Ba-Vi de fez apenas um treinamento leve na Toca do Leão. Já os atletas considerados reservas fizeram um coletivo comandado por Vagner Mancini.

Assim como Kanu, o atacante Kieza está recuperado e participou normalmente do trabalho, de acordo com informações do clube.

Já Fernando Miguel correu em volta do campo na Toca do Leão. Willian Farias ficou no departamento médico.

Nesta terça, o elenco e a comissão técnica do Vitória celebraram o aniversário do técnico Vagner Mancini, que completou 51 anos. Seu presente, de acordo com a equipe, será a permanência na Série A.

