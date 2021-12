Elenco do Vitória se apresenta nesta segunda repleto de novidades

A reapresentação do elenco do Vitória para a temporada 2017, acontece nesta segunda-feira, 9, na Toca do Leão e será repleta de novidades. O Rubro-Negro já acertou com oito novos reforços. Contudo, até aqui, só assinaram contrato o volante Uillian Correia, o lateral direito Leandro Salino e o meia Dátolo. O trio é aguardado na segunda.

O restante deve ir à Toca acertar os últimos detalhes do contrato. São o zagueiro Fred, o lateral esquerdo Geferson, o meia Cleiton Xavier, o meia-atacante Pisculichi e o atacante Pineda. Além disso, ainda podem pintar o zagueiro Alan Costa e o meia Gabriel Xavier, em negociações avançadas.

Sinval Vieira, diretor de futebol, disse: “ Na segunda-feira, estamos aguardando muitos atletas para a assinatura. Além de nomes já citados, outros podem aparecer”.

