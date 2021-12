Elenco do Vitória retoma treinos na Toca do Leão após folga

Como os jogadores do Vitória ganharam folga após a derrota para o Cruzeiro, a reapresentação do elenco aconteceu apenas nesta sexta-feira, 23, na Toca do Leão.

Os titulares realizaram um trabalho regenerativo, enquanto os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra a Raposa iniciaram a tarde com um trabalho regenerativo. Somente os minutos iniciais do treino foram liberados para a imprensa.

Arouca e Léo Gomes, recuperados de virose, estiveram na atividade. Por outro lado, Rodrigo Andrade, com luxação no ombro, foi vetado pelo DM.

Neste sábado, 24, João Burse encerra a preparação para a partida de domingo, contra o Grêmio, às 16h (da Bahia), no Barradão, pela 37ª rodada do Brasileirão. O jogo pode marcar o rebaixamento do Rubro-Negro.

adblock ativo