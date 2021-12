Elenco do Vitória retoma os trabalhos nesta terça-feira

Após o decepcionante empate com o Santa Cruz no Dia dos Pais do Barradão, o Vitória volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira, 16, na Toca do Leão.

O time terá uma semana para se preparar para o próximo desafio, segunda, dia 22, no Itaquerão, às 20h30, diante do Corinthians.

A má fase da equipe, apenas dois pontos à frente da zona do rebaixamento da Série A, coloca cada vez mais pressão no técnico Vagner Mancini, vaiado pela torcida depois do 2 a 2 com o Santa. Os jogadores saíram em sua defesa.

"Fico triste em ouvir isso do torcedor, porque ele não tem culpa nenhuma. É a gente que erra dentro de campo, que não consegue fazer o que ele pede", afirmou o volante Willian Farias, que, no confronto com o Tricolor pernambucano, fez seu primeiro gol pelo clube.

adblock ativo