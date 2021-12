Elenco do Vitória retoma atividades nesta terça-feira

Os jogadores do Vitória ganharam folga nesta segunda-feira, 31, um dia após a goleada por 6 a 0 diante do Vitória da Conquista, válida pelo segundo duelo das semifinais do Campeonato Baiano.

O técnico Ney Franco e seus comandados retornam ao treinos nesta terça, 1º, quando iniciam a preparação para o primeiro clássico decisivo do Baianão, no próximo domingo 6, na Arena Fonte Nova.

Para o confronto, o treinador ainda vai depender do departamento médico para mandar força máxima no Ba-Vi. Os volantes Luiz Gustavo, que operou o nariz , e José Welison, com uma contusão no tornozelo, além dos atacantes Dinei, com uma distensão na região do abdômen, e Marquinhos, com lesão na coxa, serão avaliados durante a semana para saber se terão condições de jogo.

