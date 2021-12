Elenco do Vitória retoma as atividades no Barradão

Após o triunfo de virada sobre o Coritiba por 3 a 1, em Feira de Santana (116 km de Salvador), o elenco do Vitória se reapresentou nesta quinta-feira, 4, na Toca do Leão, onde realizou um treino fechado para a imprensa.

O técnico Vagner Mancini terá a volta do zagueiro Victor Ramos, que cumpriu suspensão, para a partida deste domingo, 7, às 16h, na Arena Palmeiras, contra o alviverde paulista. Caso queria, Mancini pode utilizar o esquema com três zagueiros, com Victor Ramos, Kanu e Ramon.

Nesta sexta, 5, o time volta a treinar às 15h. Na manhã de sábado, 6, o grupo faz a última movimentação antes de embarcar para São Paulo.

Segunda nobre

Nesta quinta, 5, a diretoria rubro-negra confirmou que o Leão fará dois jogos na segunda nobre do Brasileirão da Série A. O primeiro jogo abre a rodada do returno, dia 15 de agosto, contra o Santa Cruz, no Estádio Barradão, em Salvador, e o segundo na rodada seguinte, diante do Corinthians, dia 22, na Arena Corinthians, em São Paulo, ambos os jogos começando às 21h.

