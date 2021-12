Elenco do Vitória prega união para se manter no topo

Vitória é líder absoluto, campeão do primeiro turno e tem toda pinta que conquistará o acesso à Série A. Para o torcedor, o time está ganhando na raça e na técnica dentro de campo. Porém, para a maioria do elenco, a união do grupo está fazendo a diferença.

"A união faz a força. Ainda tem muito chão pela frente, mas estamos caminhando juntos para nos mantermos no topo da tabela até o fim do campeonato. Nunca vi um time tão unido assim", assegurou o zagueiro Victor Ramos.



Para o atacante William, o astral do Vitória é um combustível para a superação do grupo nas partidas mais críticas. "Tivemos jogos complicados, nos quais mostramos superação. Viramos duas partidas fora de casa pela raça e união do grupo. Estamos com o pensamento positivo para manter a mesma pegada do fechamento do turno. Não tenho dúvida que este elenco é campeão", assegurou o novato artilheiro.

William realmente não tem do que reclamar e parece ter assimilado o astral do grupo. Em quatro jogos, o camisa 9 tem o mesmo número de gols: média de uma bola na rede por confronto, igual ao do seu colega de ataque, Elton, com dois gols no mesmo número de embates.

Após a merecida folga do último sábado, 25, os 'guerreiros rubro-negros' retornaram ao trabalho neste domingo, pela manhã. Para quem atuou por mais de 45 minutos no triunfo sobre o Ceará, apenas um regenerativo. Os demais treinaram normalmente. A novidade foi a presença de Dinei, que, recuperado de lesão, voltou a treinar com bola. O elenco rubro-negro volta ao batente às 10h desta segunda-feira, 27.

