Elenco do Vitória pede maior presença da torcida no Barradão

Tiago Bélens é um torcedor rubro-negro que mora em Aracaju há dois meses. Pela TV, ele não entendeu as vaias e a revolta do torcedor no triunfo do Leão, diante da Portuguesa, domingo, no Barradão.

"Rapaz, quase quebrava a televisão aqui em Aracaju quando a torcida começou a vaiar. O que está acontecendo?", bradou ele, em uma rede social.

Para quem está de longe, de fato é difícil saber o motivo de tanta birra entre torcida e jogadores no Barradão. Até de perto o assunto é confuso. O Leão ainda não perdeu como mandante. Venceu todas as três partidas na Toca e está a um ponto do G-4. Mesmo assim, o clima está tenso.

O Leão bateu a Lusa no último domingo, porém, jogou mal e recebeu uma sonora vaia da arquibancada. O alvo principal foi Renato Cajá, que se revoltou com a postura da torcida e recebeu apoio dos colegas e do técnico Caio Júnior.

"Só queremos que a torcida nos ajude, como fazem as torcidas de fora. Porém, fica vaiando todo mundo, p...!", bradou Cajá, um dos mais perseguidos, na saída para o intervalo.

Segundo o zagueiro Fabrício, que concedeu entrevista coletiva na última segunda-feira, 5, Cajá está mais calmo. Para ele, o torcedor precisa abraçar o grupo. "Cajá é muito importante. Isso logo vai acabar e o torcedor vai cantar o nome dele novamente", disse. O fato é que o elenco se sente injustiçado. Além de discordar das vaias, quer um estádio com a cara da campanha do Leão.

"Entendemos a cobrança. Percebi aqui que o time sempre é posto a prova, mesmo quando está bem. Até no Baiano foi assim. Acho injusto, pois contra números não há argumentos. Não reclamo da cobrança, mas preferimos o apoio", completou o zagueiro Fabrício.

Apesar da relação estar estremecida, o técnico Caio Júnior volta a pedir incentivo do torcedor no jogo de amanhã, contra o Fluminense. "Precisamos de apoio. Entendo que eles possam ter se chateado, mas nossa classificação é sensacional. Estamos apenas três pontos atrás do segundo colocado. Não tem justificativa para não lotar".

Em débito - Pelo menos nem todos estão de birra com o time. Em enquete feita no portal de A TARDE (veja mais abaixo), a maioria concorda que a torcida está devendo no quesito presença. Por outro lado, poucos aprovam as atitudes de Cajá e Caio de criticar as vaias.

O presidente da torcida uniformizada Os Imbatíveis, Gabriel Oliveira defende o grupo. "Os torcedores do Vitória têm de aprender que não existe time forte com torcida fraca. Temos que ser exemplo de paixão para nossos atletas", afirmou.

Em três jogos na Toca, o público total foi de 30.459 (Veja dados abaixo). Não bate nem a lotação da praça. E, para o jogo contra o Flu, visitantes compraram mais ingressos que os anfitriões. É hora de mostrar a força rubro-negra!

adblock ativo