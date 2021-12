Elenco do Vitória leva puxão de orelha do comandante Mancini

Fazia tempo que não se via o Barradão com cara de Dia de Finados. O sonho de lutar pelo título foi praticamente sepultado após a derrota por 3 a 2 para o Náutico, no último sábado, 31, diante de sua torcida. Com o acesso ainda não assegurado, a reapresentação nesta segunda-feira, 2, em pleno feriado, foi de puxões de orelha e atletas sem a alegria costumeira na Toca.

Debaixo da árvore pau-brasil ao lado do campo, a sombra foi o único conforto para os atletas. Foram pouco mais de 30 minutos de puxões de orelha do técnico Vagner Mancini, acompanhados atentamente pelo diretor de futebol Anderson Barros. Todos os jogadores permaneceram calados ao longo do 'monólogo'.

"Mancini falou várias coisas. Estamos entrando no momento final, no qual qualquer detalhe faz diferença. Só depende da gente. É um momento de atenção redobrada, de muita preparação. Não é hora de acomodação, de relaxamento. Ele deu um puxão de orelha pela derrota dentro de casa, com coisas que não vinham acontecendo", conta Pedro Ken.

O meia é o único do elenco que estava na campanha do Leão na Série B de 2012. Naquela edição, a situação parecia mais fácil que a atual. O Vitória chegou a abrir oito pontos do segundo colocado, mas caiu de rendimento e só conseguiu o acesso na última rodada, após empate em 1 a 1 com o Ceará.

"Tivemos falhas individuais e coletivas. É o momento de a equipe se fortalecer, procurar se concentrar e focar para que possa conquistar esse acesso sem problemas. Não podíamos ter perdido o último jogo. A gente buscava o título, mas ficou difícil. Vamos continuar na luta", acrescentou Ken.

Dúvidas

Além da 'bronca', teve treino também. A turma que não jogou mais do que um tempo na derrota para o Náutico fez um trabalho físico, enquanto os titulares participaram apenas de uma corrida leve.

A preocupação continua com Escudero, que saiu na última rodada sentindo a coxa. Sua presença para o jogo do próximo sábado, contra o Macaé, é incerta. Apenas nesta terça-feira, 3, o jogador será avaliado. Outro que também não treinou foi Amaral, que sentiu o tornozelo esquerdo e também será examinado nesta terça.

adblock ativo