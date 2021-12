Elenco do Vitória ganha última folga antes do clássico

Por ter jogado na última terça e o clássico Ba-Vi ser apenas no próximo sábado, o Vitória acabou tendo um grande período de preparação. Após treinos durante toda a semana, inclusive neste sábado, 27, o elenco tem neste domingo, 28, sua única folga antes da próxima partida.

Depois de uma maratona de três jogos em 10 dias, o rubro-negro se prepara para jogar o segundo clássico em 2015. O palco será o mesmo do empate por 1 a 1 pelo Baiano: o Barradão.

Para o clássico, o Leão pode contar com o retorno do meia Vander. O atleta, que disputou sua última partida há mais de três semanas devido a lesão, foi titular em 18 jogos do clube neste ano, marcando quatro gols.

O Leão, que volta aos treinos na segunda-feira, 29, deve anunciar mais um reforço. O volante Marcelo Mattos já aceitou a proposta e falta só confirmar a rescisão com o Botafogo.

Ingressos

Os ingressos para a partida começaram a ser vendidos neste sábado, 27, e seguirá com valor promocional até a próxima terça-feira, 30. Dez mil bilhetes foram disponibilizados neste primeiro lote ao preço de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) para o setor de arquibancadas. A partir de quarta, 1º, as entradas serão comercializados por R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).

O setor de cadeira, exclusivo para torcedores do Leão, terá ingressos vendidos no valor de R$ 60 (meia) e R$120 (inteira). A bilheteria do Barradão não funcionará neste domingo, 28, e retorna a comercialização na segunda e terça até as 17 horas.

adblock ativo