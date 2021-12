Elenco do Vitória ganha folga e se reapresenta nesta terça-feira

O elenco do Vitória está de folga nesta segunda-feira, 6, após o empate com o Cruzeiro em 1 a 1. Os jogadores se reapresentam no CT Manoel Pontes Tanajura na manhã desta terça-feira, 7, às 9h, para iniciarem a preparação visando o confronto com o Grêmio, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para este importante jogo, o treinador interino João Burse não contará com o volante Arouca, que está suspenso. O capitão William Farias, que sentiu um incômodo no joelho, será reavaliado pelo departamento médico para saber se reunirá condições de atuar.

O atacante André Lima, que desfalcou o Leão contra a Raposa, pode surgir como novidade para o duelo em Porto Alegre.

Vitória e Grêmio se enfrentam no próximo domingo, 12, às 19h, na Arena do Grêmio. Com 19 pontos, o Leão é o atual 14º colocado no Brasileirão, enquanto que o Tricolor gaúcho ocupa a 3ª posição com 30 pontos.

