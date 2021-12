Elenco do Vitória ganha folga e se reapresenta nesta terça

O elenco do Vitória ganhou folga nesta segunda-feira, 13, após mais uma goleada sofrida no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Grêmio, por 4 a 0, em Porto Alegre, no domingo, 12. Depois do desembarque em Salvador, os jogadores do Leão foram liberados e retornam aos treinos na tarde de terça, 14.

Ainda sob comando do técnico interino João Burse, já que a diretoria Rubro-Negra ainda não definiu o novo treinador da equipe, os atletas iniciarão a preparação para encarar o Palmeiras. O confronto com o time paulista acontece no próximo domingo, 19, às 16h, no Barradão, pela última rodada do turno da competição nacional.

Para o duelo, o comandante do Leão não poderá contar com o volante Arouca. O jogador, que estava suspenso e ficou de fora da derrota para o Tricolor gaúcho, segue sem poder atuar, pois pertence ao Palmeiras e uma cláusula no contrato de empréstimo não permite a sua utilização na partida.

Com 19 pontos, o Vitória está na 16ª colocação do Brasileirão. Já o Verdão está com 30 pontos, na 6ª posição.

Ingressos

Os ingressos para o duelo entre Vitória e Palmeiras já estão à venda na internet. Nas lojas oficiais do clube e nas bilheterias do Barradão, a comercialização se inicia na quinta, 16.

Até o próximo sábado, 18, o valor do ingresso de arquibancada custará R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), enquanto que o setor de cadeira será comercializado a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

No domingo, 19, dia do jogo, os bilhetes de arquibancada custarão R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), enquanto a cadeira será vendida por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

