Elenco do Vitória ganha descanso nesta sexta-feira

Depois da longa viagem de ida e volta para Roraima, onde o Leão ganhou o Náutico-RR por 3 a 2, pela Copa do Brasil, quase todos os jogadores rubro-negros foram liberados nesta sexta-feira, 15, para repouso.

Os únicos atletas que devem comparecer ao Barradão são Tiago Real e Guilherme Mattis. A dupla está lesionada e seguirá fazendo tratamento no departamento médico.

O técnico Vagner Mancini inicia a preparação para encarar a Juazeirense pela segunda partida da semifinal do Campeonato Baiano no sábado, 16, pela manhã. O duelo com o Cancão de Fogo está marcado para o dia 21 de abril, às 16h, no Barradão.

Como venceu por 3 a 2, o duelo de ida, domingo passado, em Juazeiro, o Vitória pode até perder por um gol de diferença que se classifica para a grande decisão do Baianão 2016 pelo fato de ter a segunda melhor campanha na classificação geral.

