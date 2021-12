Elenco do Vitória festeja boa estreia de Mancini e projeta futuro melhor

Aestreia de Vagner Mancini na sua quarta passagem no comando do Vitória, o empate por 0 a 0 diante do Cruzeiro, no último domingo, encheu o torcedor rubro-negro de esperança de um futuro melhor.

E há um motivo para isso: a igualdade conquistada na casa do adversário foi apenas a quarta partida em 17 rodadas em que a equipe não levou gols no Brasileirão. O empate ainda interrompeu a incômoda sequência de quatro derrotas na competição.

A importância de não ser vazado ganha ainda mais peso porque o Leão era, até o início da última rodada, o time que mais havia levado gols na competição, com 29 tentos sofridos – foi ultrapassado por Chapecoense e Atlético-GO, ambos agora com 30.

Apesar disso, o resultado não tirou o time na zona de rebaixamento, nem mesmo da 19ª posição, com os 13 pontos conquistados. Para o comandante, no entanto, o empate foi um indício de que é possível ter dias melhores na Toca do Leão.

A gente leva a certeza de que nós podemos fazer melhor no campeonato. Que essa equipe tem muito a melhorar e vai melhorar com certeza. E isso foi uma mostra do que essa equipe pode fazer quando há entrega”, avaliou.

Em apenas uma semana, Mancini parece ter ganhado a confiança de seus pupilos. O volante Uillian Correia elogiou nesta segunda-feira, 31, o novo comandante.

“Ele era o cara certo para assumir o clube. Um cara que conhece o time, que conhece os jogadores, e tem a história que ele tem aqui dentro. É um cara vencedor por onde passou. O que ele falou para nós foi o seguinte: no líder do campeonato, que é o Corinthians, e no último colocado, que é o Atlético-GO, todos os jogadores sabem jogar. O grande problema é sem a bola. Isso que ele tentou passar para nós nesses três dias”.

Revezamento no gol

Apesar da boa atuação de Fernando Miguel diante da Raposa, o técnico informou, logo após a partida, que fará um revezamento e o arqueiro Caíque será o titular na partida diante da Ponte Preta, na quarta, 2, às 21h, no Barradão, pela 18ª rodada.

“Vou fazer um revezamento no gol. O Fernando Miguel jogaria hoje [domingo] e o Caíque vai jogar na quarta [amanhã]. A partir de quinta-feira eu vou definir quem é que vai seguir jogando”, explicou Vagner Mancini.

Yago vira dúvida

Um jogador preocupa o Vitória para a próxima rodada do Brasileiro. O meio-campista Yago reclamou de dores no músculo adutor da coxa direita e pode desfalcar o time.

O jogador não participou da atividade desta segunda. Ele vai ser reavaliado nesta terça, 1º, às 15h, quando o grupo volta a treinar na Toca do Leão.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

