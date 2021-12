Elenco do Vitória faz treino intenso na Toca; Mancini não esboça time

Depois de um dia de folga, o elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão para o primeiro treino da preparação para o confronto contra o Vasco, marcado para o domingo, 5, às 17h, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Todos os jogadores – titulares na partida contra o Atlético-GO, no domingo, e os reservas – participaram das atividades com o treinador Vagner Mancini.

Os trabalhos foram intensos: os atletas passaram por treino técnico e depois para uma parte tática com bola.

Os titulares da última partida contra o Atlético-GO terminaram mais cedo, enquanto os reservas treinaram em campo reduzido.

Ainda assim, o treinador não esboçou o time que deve começar a partida.

Quem ficou no departamento médico foi o lateral direito Caíque Sá, que deixou o último jogo reclamando de dores. Assim, ele ainda é dúvida para a partida de domingo.

Mancini não contará com o volante Uillian Correia, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o zagueiro Kanu – que esteve no banco de reservas contra o Atlético-GO – voltou a treinar normalmente e pode voltar a fazer dupla com Wallace contra o Vasco.

Assim, se Caíque Sá não se recuperar a tempo, o treinador terá que escolher entre Patric, José Welison, Ramon e Fillipe Soutto para preencher as vagas na lateral direita e no meio para a próxima partida.

Foco na defesa

O Vitória segue empatado com o lanterna Atlético-GO como dono da pior defesa do Brasileirão, com 48 gols sofridos. Após o empate, no Barradão, Mancini falou que precisa “mudar peças” para que a equipe, que não vence há cinco jogos, volte a triunfar.

“Não existe uma receita prática dentro do futebol. Existe tentar achar os atletas no melhor momento. Tivemos uma queda de rendimento individual de alguns atletas. Então, vamos ter que dar uma oxigenada. Ficamos felizes pela volta de José Welison, que voltou em ótimo nível e passa a ser uma opção para a gente”, adiantou o comandante.

Para fugir do rebaixamento, o Vitória precisa chegar, pelo menos, aos 45 pontos – hoje soma 34 e está na vice-lanterna do campeonato. Mancini sabe que precisa vencer, pelo menos, quatro das sete partidas restantes.

“É hora também de arregaçar as mangas e cada um dar um pouquinho mais. Todos nós temos que ajudar nessa hora. São 11 dentro de campo que têm o poder de jogar, mas a energia tem que ser boa”.

