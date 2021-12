Elenco do Vitória admite possível queda de rendimento

Time que pretende ser campeão da Série B sempre encontra algum erro para corrigir. Após o triunfo diante do Joinville, na última sexta, jogadores ficaram insatisfeitos com a queda de ritmo no segundo tempo da partida. Para a maioria dos atletas, o Leão precisa manter a mesma pegada nos 90 minutos para evitar surpresas.

Contra os catarinenses, o rubro-negro passou boa parte do primeiro tempo e todo o segundo com um homem a mais. Porém, Uelliton assegurou que isso não foi benéfico para o Vitória. "Parecia que a gente estava com um jogador a menos e que eles estavam com um a mais o jogo todo. Time que quer ser campeão não pode tomar sufoco como tomamos no segundo tempo. Espero que gente possa se arrumar para, daqui para frente, aprender a jogar com um a mais. Time que quer ser campeão não pode vacilar", assegurou o Vovô.

Com a média de um gol por jogo, William também se preocupou com a apatia do segundo tempo contra o Joinville. "É a segunda vez que isso acontece. Contra o Guaratinguetá, conseguimos o resultado no primeiro tempo e tivemos a mesma postura. Contra o Joinville, o professor (Carpegiani) falou para a gente tocar a bola e pressionar o adversário, que estava com um a menos. Porém, nós não fizemos isso e levamos sufoco", assumiu o camisa 9.

Mas as reclamações são para o próprio bem do clube. Victor Ramos, mesmo sabendo que precisa melhorar, assegurou que o Leão está no caminho certo. "O time está em uma crescente muito boa. Vamos lutar pelo título da competição. Isso é responsabilidade não só dos 11, mas do grupo inteiro. O Vitória está no caminho certo", assegurou o zagueiro.

Completo - Sem jogador suspenso, o técnico Carpegiani terá o time completo para o duelo do próximo sábado, contra o Ceará. A principal preocupação é com Pedro Ken, que admite estar cansado e se queixou de dores musculares. Uma semana para recuperar o craque.

