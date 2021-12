Elenco do Leão se reapresenta e terá peças com maior rodagem para 2017

Ainda no gramado do Barradão, minutos após a última partida do ano passado – derrota por 2 a 1 para o Palmeiras –, o volante Willian Farias, capitão e um dos destaques do elenco, desabafou sobre a inexperiência do time, pediu um 2017 diferente para o Leão, que terminou o Brasileirão em 16º, e declarou: “o Vitória fez um elenco apenas para não ser rebaixado. Difícil querer algo a mais quando a maioria do grupo é muito jovem e praticamente nunca havia jogado a Série A”.

O diagnóstico parece ter sido o mesmo da nova diretoria, que assumiu o clube em 15 de dezembro. O perfil das contratações realizadas pelo diretor de futebol Sinval Vieira deixa claro que o Rubro-Negro está atrás de uma equipe mais ‘cascuda’ para este ano.

Hoje, o elenco do Vitória volta das férias e se reapresenta para a temporada 2017 com uma formação bem modificada. Dos oito reforços já acertados para 2017, cinco possuem ao menos 30 anos de idade e larga experiência em clubes de ponta.

São eles o lateral direito Leandro Salino, 31 anos, ex-Flamengo e Olympiakos, da Grécia; o zagueiro Fred, 30 anos, ex-Grêmio; o meia argentino Dátolo, 32, ex-Boca Juniors, da Argentina, Internacional e Atlético-MG; o também meia Cleiton Xavier, ex-Figueirense, Metalist, da Ucrânia, e Palmeiras; e o meia-atacante argentino Leonardo Pisculichi, 32, ex-River Plate, da Argentina.

Mesmo os três contratados com menos de 30 são experientes. O lateral esquerdo Geferson, 22, vindo do Internacional, chegou a defender a Seleção Brasileira e foi convocado para a Copa América de 2015. O volante Uillian Correia, 27, veio do Santa Cruz e jogou também pelo Cruzeiro, além de duas equipes da primeira divisão de Portugal. Já o atacante chileno Jean Paul Pineda, 27, tem passagens por seis clubes de primeira divisão de seus país e estava no Córdoba, da segunda divisão espanhola.

Somados aos remanescentes que possuem experiência e ficaram do elenco do ano passado, já é possível imaginar um Vitória diferente em 2017. Completariam esse perfil o goleiro Fernando Miguel, 31, o zagueiro Kanu, 32, o atacante Kieza, 30, além do volante e capitão Willian Farias, 27.

Esboço

A TARDE (veja ao lado) esboçou o teórico time titular rubro-negro para a temporada, que teria uma média de idade de aproximadamente 30 anos, considerada alta para os padrões do futebol profissional. A média das equipes do Brasileirão de 2016 ficou em 27 anos. O time titular do Vitória, que tinha média de 26 anos, contava com atletas como os laterais Euller, 22 anos, e Diego Renan, 26, e o volante Marcelo, 22. Isso fora jogadores que constantemente eram escalados, como o zagueiro Ramon e o volante José Welison, ambos com 21. Da turma, Diego Renan deixou o clube. Os demais devem virar opções no banco de reservas.

7

A nova característica do elenco rubro-negro é a famosa ‘faca de dois gumes’. Por um lado, talento, experiência e tarimba devem sobrar. Por outro, há o risco de faltar disposição e condicionamento físico. Dátolo e Cleiton Xavier, por exemplo, que já haviam brilhado no Atlético-MG e Palmeiras em anos anteriores, passaram um 2016 de lesões e pouco atuaram.

O argentino se defende: “Sinceramente, estou bem. Me sinto bem fisicamente e de ânimo. Estou muito feliz de estar no Vitória. Vou me preparar física e psicologicamente para que o ano de 2016 não se repita”.

