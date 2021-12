Eleições no Vitória: situação das chapas será definida na segunda

A Chapa ‘Vitória Gigante’, que tem como líderes Paulo Carneiro e Walter Seijo, conseguiu uma liminar que a permite disputar as eleições para o Conselho Deliberativo do Vitória, a ocorrer em 11 de dezembro.

Há três dias, o atual presidente do Conselho, José Rocha, havia indeferido a candidatura, pois a inscrição da ‘Vitória Gigante’ teria infringido o Regimento Eleitoral ao ser realizada originalmente sem a presença do candidato à presidência do Conselho, no caso, Seijo. Quando este chegou para assinar a candidatura, eram 18h de 21 de novembro, uma hora após o fim do prazo.

No despacho desta sexta-feira, 25, o juiz Walter Américo Caldas, da 3ª Vara de Causas Comuns, afirma que, do ponto de vista do Estatuto Social do Vitória (carta máxima que rege o clube), não haveria qualquer descumprimento de norma, e conclui: “Em ambiente de juridicidade duvidosa, o indeferimento da inscrição da Chapa impede, obviamente, a participação na eleição que se realizará em data próxima, não podendo, assim, a tutela reclamada aguardar o julgamento definitivo da ação, sob pena de lesão de improvável reparação”.

Ou seja, a decisão apenas dá o direito à chapa de concorrer à eleição até que o tribunal julgue, de fato, se sua inscrição foi correta ou não.

A diretoria do Vitória deve se pronunciar até segunda, 28, se vai acatar a liminar ou tentar embargá-la. O pronunciamento incluirá ainda a situação das outras três chapas: ‘Vitória Cada Vez Mais Forte’, que tem Pedro Godinho como candidato à presidente do Conselho; ‘Vitória de Todos Nós’, cujo candidato é Christóvão Rios; e ‘Vitória do Torcedor’, de Paulo Catharino Gordilho Filho. Todos os grupos possuem problemas na lista dos 270 candidatos a membros do Conselho.

Mhércio Monteiro, diretor jurídico do Vitória, declara: “Nós chegamos hoje à checagem dos nomes de todas as chapas e depois das análises vamos realizar o julgamento de possíveis impugnações. Até a próxima segunda-feira saberemos quem está regular”.

O pleito de 11 de dezembro definirá ainda o futuro presidente do Vitória. Isso porque o Conselho eleito será empossado imediatamente e terá 48 horas para convocar a eleição para a presidência do clube, a ser realizada dentro do órgão.

A ‘Vitória de Todos Nós’ tem Ricardo David como pré-candidato a presidente; a ‘Vitória do Torcedor’, Robinson Almeida. Já a ‘Vitória Casa Vez Mais Forte’ não confirma, mas tem o atual presidente Raimundo Viana como o principal nome. A ‘Vitória Gigante’, por sua vez, não apresenta candidato, mas já confirmou que Paulo Carneiro seria seu diretor de futebol.

Lateral direita segue com dúvidas

O Vitória só tem dois desfalques para o jogo de segunda, fora de casa, contra o Coritiba, pela penúltima rodada do Brasileirão e que pode definir a permanência do time na Série A. Um é o lateral esquerdo Diego Renan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele será substituído por Euller.

Outro é José Welison, que sofreu uma fratura na clavícula e não atuará mais neste ano. Aí mora o drama do Vitória. Diogo Mateus sofreu indisposição e passou os últimos dois dias sem treinar. Quem treinou como titular foi Norberto. Argel não revela a escalação.

adblock ativo