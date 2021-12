Eleições no Vitória são adiadas para 11 de dezembro

A diretoria do Vitória publicou ato oficial nesta sexta-feira, 18, adiando em um dia as eleições para o próximo triênio do Conselho Deliberativo. Passaram de sábado, 10 de dezembro, para domingo, 11. Quatro chapas devem concorrer.

O pleito praticamente definirá ainda o futuro mandatário rubro-negro. Isso porque o Conselho eleito será empossado imediatamente e terá 48 horas para convocar a eleição para a presidência do clube, que será realizada dentro do órgão.

adblock ativo