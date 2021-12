Eleições no Vitória: A TARDE faz sabatina com as três chapas concorrentes

O Vitória vive um dos momentos mais efervescentes de seus 117 anos de história. Em paralelo ao time que luta ponto a ponto contra o rebaixamento na Série A, os bastidores do clube fervem com a eleição que se aproxima.

Em assembleia geral no dia 10 de dezembro, no Barradão, os sócios do clube há pelo menos 18 meses vão escolher o novo Conselho Deliberativo, a ser formado por 200 membros efetivos e 70 suplentes.

O pleito praticamente definirá o futuro mandatário rubro-negro. Isso porque o Conselho eleito será empossado imediatamente e terá 48 horas para convocar a eleição para a presidência do clube (chamada de Conselho Diretor), que será realizada dentro do órgão. O mandato de Raimundo Viana – que não confirma, mas deve ser pré-candidato à reeleição – termina no fim do ano.

Dos grupos que já fecharam a chapa, dois apresentam discurso de oposição. O primeiro a se apresentar para o pleito, há 10 dias, foi o ‘Vitória de Todos Nós’, formado essencialmente por dissidentes da situação. Seus candidatos a vice-presidente e presidente do Conselho Deliberativo são o coronel da Polícia Militar Christóvão Rios, atual presidente do Conselho Fiscal do Vitória, e o advogado Nilton Almeida, ex-diretor jurídico do clube. O grupo já tem também pré-candidato à presidência do Leão: Ricardo David, diretor de marketing do Rubro-Negro entre outubro e 2014 e novembro de 2015.

A outra chapa opositora é a ‘Vitória do Torcedor’, que lançou candidatura há uma semana. Os candidatos à presidência e vice-presidência do Conselho Deliberativo são Paulo Catharino Gordilho Filho, advogado, e Robinson Almeida, ex-secretário de comunicação do governo do estado. O pré-candidato a presidente do clube é o advogado Ivã de Almeida, derrotado por Raimundo Viana no pleito de março de 2015 (para completar o mandato de Carlos Falcão, que havia renunciado).

A chapa de situação é a ‘Vitória Cada Vez Mais Forte’, cujos candidatos ao Conselho são o ex-vereador Pedro Godinho (presidente) e o advogado Djalma Abreu (vice-presidente). O grupo ainda não confirma Raimundo Viana como pré-candidato à reeleição no Vitória.

“Manoel Matos [vice-presidente do Vitória] não fará parte da chapa. Agradecemos muito ao trabalho dele. Administrativamente, o Vitória evoluiu como poucas vezes. Mas ele já definiu que, ao final do ano, sairá do clube para cuidar de suas empresas. Quanto a Raimundo Viana, entendo que o futebol não correspondeu às expectativas neste ano, mas ele chegou para um mandato tampão e fez um grande trabalho. É uma possibilidade de candidato nosso”, disse Abreu.

Confira abaixo um questionário que cada grupo respondeu ao A TARDE:

Podem garantir que, caso eleita a sua chapa, o Conselho Deliberativo não terá qualquer interferência partidária?

>> Vitória Cada Vez Mais Forte - Sem dúvida! A nossa chapa é plural e sem qualquer discriminação.

>> Vitória de Todos Nós - Sim. Nossa chapa é a única que não tem políticos como cabeças de chapa. Além disso, já temos pronta uma minuta de reforma do estatuto onde consta expressamente a vedação à candidatura de políticos para cargos diretivos. Este foi um dos artigos que deu causa à retaliação do presidente José Rocha aos conselheiros, além do engavetamento da proposta pelo presidente Raimundo Viana.

>> Vitória do Torcedor - Não haverá interferência partidária. Nossa chapa é formada por torcedores que possuem uma pluralidade de opiniões. O que nos une é o compromisso de democracia e o profissionalismo na gestão do Vitória. Respeitamos a opinião de todos e será sempre garantida a livre manifestação de ideias. Isso é a essência do conselho participativo.

Pretendem lutar pela modificação do estatuto para garantir as eleições diretas? E, se elas vingarem, como trabalharão para preservar a união do Vitória?

>> Vitória Cada Vez Mais Forte - Tudo será feito para modificar o estatuto garantindo as eleições diretas não apenas para o presidente do clube, mas também para os demais órgãos (Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal). Lutaremos para preservar a união de todas as tendências de pensamento do Vitória e por uma convivência respeitosa e preferencialmente harmoniosa.

>> Vitória de Todos Nós- A democratização nas eleições só não ocorreu por conta do acordo entre os atuais presidentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Diretor. O texto foi aprovado, mas o envio da proposta para a Assembleia Geral não ocorreu por excesso de vaidade dos atuais dirigentes. A união no clube ocorrerá naturalmente, principalmente pelo grau de maturidade e independência de nossos candidatos.

>> Vitória do Torcedor - Vamos aprovar em assembleia um novo estatuto em até 90 dias, contemplando diretas. As últimas gestões dividiram o clube porque tentaram calar a opinião contrária. Não podemos ter um Conselho que vote tudo por aclamação, como vinha acontecendo. A unificação do clube será uma consequência deste processo que terá, acima de tudo, transparência. Chegou a vez do Torcedor!

Quais outras modificações vocês fariam no estatuto?

>> Vitória Cada Vez Mais Forte - São muitas. No limite do espaço, indico as seguintes: participação das minorias no Conselho Deliberativo, atuação direta de torcedores na definição de políticas do clube, criação do Conselho de Ética também a ser eleito diretamente pelos sócios.

>> Vitória de Todos Nós - Além das eleições diretas, da implantação da proporcionalidade no Conselho e da proibição de mais de uma reeleição, a questão da vedação de políticos nos cargos diretivos do clube seria uma das principais alterações. O novo estatuto proposto por nós deverá ser um dos mais modernos do Brasil e será lançado em 13 de maio de 2017, data de aniversário do nosso glorioso Rubro-Negro.

>> Vitória do Torcedor - Propomos um estatuto que valorize o torcedor. Vamos ampliar o prazo de carência para renovação do SMV. Pelo estatuto atual, com um dia de atraso o associado perde seus direitos. Vamos aprovar o Conselho Proporcional, onde todas as chapas terão presença de acordo com o percentual de votos obtidos. Iremos profissionalizar a gestão do clube, valorizando a meritocracia.

De que forma seu Conselho Deliberativo pretende fiscalizar e cobrar o presidente do Conselho Diretor e sua diretoria?

>> Vitória Cada Vez Mais Forte - O Conselho Deliberativo cumprirá seus deveres na forma do seu estatuto e da legislação vigente.

>> Vitória de Todos Nós - A autonomia e o respeito entre os órgãos constituídos do clube, Conselhos Diretor, Deliberativo e Fiscal, é outro de nossos compromissos. Nada será feito pela presidência do clube sem que os conselheiros tenham conhecimento. As auditorias serão permanentes e os resultados estarão sempre disponíveis. A transparência é um dos princípios que seguiremos à risca.

>> Vitória do Torcedor - Entendemos que o maior papel deste Conselho Participativo seja justamente fiscalizar as diretrizes definidas em um plano de gestão aprovado por todos, fazendo cumprir o seu bem maior que é o novo estatuto. O Conselho deverá ser autônomo e independente, capaz de gerir os seus próprios recursos, além de controlar os canais de publicação dos seus atos colegiados.

O que vocês acham do projeto da Arena Barradão?

>> Vitória Cada Vez Mais Forte - Quem foi, como Pedro Godinho, um dos construtores do Estádio Manoel Barradas, não poderia ser contra a sua ampliação e modernização, claro que sempre com a manifestação soberana do Conselho Deliberativo.

>> Vitória de Todos Nós - Inadequado para o atual momento do clube, além de contraproducente em razão da experiência desastrosa das demais arenas pelo Brasil. O investimento em patrimônio é necessário, não devendo, porém, sacrificar a qualidade de nossa equipe de futebol. A modernização do Barradão ocorrerá naturalmente, com a utilização dos recursos decorrentes do aumento de nosso quadro de associados.

>> Vitória do Torcedor - A Arena Barradão requer uma análise muito mais profunda. Não pode ser feita a toque de caixa, como queriam alguns. Faz-se necessário analisar diversos estudos, especialmente o de viabilidade financeira. Vamos implantar melhorias no Barradão. Vamos preparar o Vitória para disputar títulos importantes e o Barradão é peça fundamental.

Qual a relação que você acha que o clube deve desenvolver com os empresários de futebol?

>> Vitória Cada Vez Mais Forte - Em qualquer relação, não apenas com os empresários, achamos que devem ser defendidos com intransigência os interesses do clube.

>> Vitória de Todos Nós- De profissionalismo e respeito mútuos. O clube procurará sempre se pautar pela ética e pela legalidade na condução de todas as negociações que envolvam os empresários e jogadores, cumprindo e fazendo cumprir os compromissos assumidos, dando amplo conhecimento aos órgãos de fiscalização do clube dentro de uma rotina de total transparência da gestão.

>> Vitória do Torcedor - A mais respeitosa possível, mas preservando sempre o nosso patrimônio maior que é a formação dos jogadores da base. Temos que proteger os nossos atletas deste assédio.

