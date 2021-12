Eleição no Vitória vira assunto de Justiça na Toca

Faltam pouco mais de duas semanas para a eleição que decidirá o novo grupo político que integrará o Conselho Deliberativo e, por conseguinte, elegerá o novo presidente do Esporte Clube Vitória. Diante disso, o clima da política rubro-negra ficou ainda mais efervescente com a decisão de membros da Chapa ‘Vitória Gigante’ de entrar, na manhã desta quinta-feira, 24, com uma ação na Justiça contra a impugnação de sua candidatura.

Impugnada pelo atual presidente do Conselho, José Rocha, a ‘Vitória Gigante’, encabeçada por Walter Seijo e que teria o ex-presidente Paulo Carneiro como diretor de futebol, acredita que a decisão foi equivocada e não corresponde ao que diz o estatuto.

O grupo foi impedido porque Seijo, candidato a presidente do Conselho, não esteve presente durante a inscrição da chapa. “A nossa chapa entrou com uma ação judicial contrária à decisão de impugnação por acreditarmos que o estatuto foi infringido”, afirmou o advogado Bruno Torres.

Segundo Torres, “a qualquer momento pode sair o resultado da Justiça”. A expectativa é de que, no máximo, ela aconteça até esta sexta, 25. Ele revela ainda que não consta nada escrito no texto do estatuto que obrigue a presença do presidente da chapa no ato da sua inscrição. “Queremos mostrar o ato equivocado que nos foi imposto”.

Walter Seijo reforça o pensamento do advogado da sua chapa com respeito à decisão de José Rocha, a qual considerou um “absurdo”.

“É o absurdo dos absurdos tratar a eleição de um clube dessa forma. No estatuto tem escrito que presencial é a peça [inscrição], não o indivíduo”, bradou Seijo, que garante não desistir da candidatura, mas optou por não revelar os próximos passos por ser parte de sua “estratégia sigilosa”.

Ainda segundo Seijo, um dos motivos da impugnação está na força que, de acordo com ele, seu grupo possui. “Quando registrarmos [a chapa], teremos 70% de chance de ganhar as eleições”.

As eleições

Marcada para o dia 11 de dezembro, a eleição que decide o comando do Conselho Deliberativo do Vitória pelos próximos três anos contou com quatro chapas postulantes ao cargo, sendo que a última fora impugnada. O grupo vencedor elegerá o presidente do clube pelo próximo triênio.

José Rocha, atual presidente do Conselho, tem até esta sexta para se pronunciar sobre a situação das outras chapas.

