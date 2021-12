Eleição no Vitória será decidida voto a voto

O tempo é curto, mas os dois candidatos à presidência do Vitória correm contra o relógio na tentativa de conquistar a confiança de um Conselho dividido. Ivã de Almeida e Raimundo Viana concorrem pela administração do clube até 2016, quando terminaria o mandato de Carlos Falcão, que renunciou na última segunda. A eleição está marcada para a próxima terça-feira, 31, a partir das 18h, na Toca.

Pela primeira vez nos últimos anos, qualquer candidato pode vencer. O Conselho está rachado e qualquer voto pode decidir o pleito. Um cenário bem diferente das últimas duas eleições (2010 e 2013), quando Alexi Portela e Carlos Falcão venceram por aclamação, respectivamente, pois não tiveram concorrentes. Ivã chegou a ser pré-candidato, mas decidiu tirar sua chapa na última hora.



"Foi estratégico. Eu precisava me manter na posição que eu estava, impedindo ser expulso do Conselho como ocorre com qualquer um que vai de encontro a Alexi e Falcão. O Conselho está sem voz. Quem discorda, tem seu nome anotado e, depois, é expulso", disse Ivã de Almeida.



Tido como oposição, Ivã terá como vice-presidente o advogado e radialista Sinval Vieira. o engenheiro de 60 anos também ganhou outros adeptos, como o presidente do Conselho Deliberativo, Zé Rocha, além do gestor interino, Silvoney Sales.



"Tenho recebido apoio de muita gente no Conselho. Até amigos de Alexi me ligam assegurando apoio. É o Conselho que precisa tomar conta do Vitória. Nosso clube não tem dono. Sinval é crucial para as mudanças. Ele é chato. Não me apoiou pela amizade, mas pelo projeto", assegurou Ivã, traçando as primeiras metas caso vença a eleição.



"O primeiro passo é a reforma no estatuto. Ninguém pode se perpetuar no clube. Vou lutar pela eleição direta. Sinval será o homem no futebol, enquanto fico a cargo da administração. Teremos uma reforma da base ao profissional", assegura.

Viana

Mesmo com o apoio de Alexi Portela, que se diz contra ao voto direto no clube, o candidato Raimundo Viana assegurou que não vai se opor à reforma no estatuto. "Temos uma comissão responsável pela reforma e posso garantir que não vou impedir a abertura do clube. Eu também sou torcedor e vou aprovar o voto direto", garantiu Viana, que já foi presidente em 1970.



A principal preocupação do advogado, de 74 anos, é com o futebol. Para ele, o presidente precisa acompanhar de perto até como é feita a irrigação do Barradão. "Serei presidente e diretor de futebol. Tomarei conta do futebol e estarei atento a tudo. Lógico que terei toda uma equipe, mas pretendo acompanhar de perto o time".



Raimundo Viana não teme um possível racha no Conselho e garante que está recebendo apoio de muitos conselheiros. Também discorda que o apoio de Alexi e Falcão possa desgastar sua candidatura. "Candidato que recusa voto não quer ser eleito", resumiu Viana, que terá Manoel Matos como vice. "Ter um apoio não significa ter as mesmas opiniões", acrescentou.



Quanto à falta de apoio do atual presidente Silvoney Sales, Viana brinca. "Ele disse que sou velho. Não posso negar minha idade. Se o atual presidente não me apoia, significa que a oposição sou eu".

