Eleição no Vitória: qual dos cinco candidatos é seu preferido?

Cinco candidatos vão disputar as eleições presidenciais do Esporte Clube Vitória nesta terça-feira, 24. Concorrem ao cargo de presidente do conselho diretor Gilson Presídio, Isaura Conceição, Paulo Carneiro, Raimundo Viana e Walter Seijo.

O pleito será realizado no estacionamento do estádio Barradão, das 9h às 21h. Ao todo, 2.750 sócios estão aptos para votar no primeiro turno. Se houver segundo turno, ocorre no dia 1º de maio.

A gestão do novo presidente do Vitória vai até dezembro de 2022.

