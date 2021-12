Eleição no Vitória é adiada para 15 de dezembro

O Vitória oficializou nesta quarta-feira, 30, que a eleição para o Conselho Deliberativo do clube foi adiada para o dia 15 de dezembro, uma quinta.

O pleito estava previsto para o próximo dia 11, mas teve de ser remarcado por conta do da remarcação da última rodada da Série A, que foi mudada para esta data após a tragédia com o avião da Chapecoense.

Ainda na briga contra o rebaixamento, o Rubro-Negro enfrentará o Palmeiras no Barradão. O clube ainda confirmou que o duelo será repleto de homenagens não só ao time catarinense como aos atletas Mário Sérgio, Arthur Maia, Cléber Santana e Gil, além do técnico Caio Júnior, que defenderam o Leão e morreram no acidente.

Ingressos

O clube divulgou nesta quarta que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Os ingressos custam a partir de R$ 10.

