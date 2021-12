Eleição hoje escolhe Falcão como presidente do Vitória

Enquanto a oposição tenta, por meio judicial, a intervenção na eleição do Vitória, o vice-presidente Carlo Falcão concorre nesta segunda-feira, 16, a partir das 18 horas, como candidato único ao posto de sucessor de Alexi Portela, há oito anos no cargo, entre interino e efetivo.

Falcão é o único candidato inscrito ao pleito e deve ser eleito por aclamação. Vale lembrar que a eleição do conselho deliberativo, no início deste mês, também teve apenas a chapa que apoia a atual gestão.

Mesmo com o cargo nas mãos, o futuro presidente do Vitória ainda fala como um candidato. Além de pregar a continuidade da política do seu antecessor, Falcão destaca os três pilares de seu planejamento para a gestão do clube no triênio que vai de 2014 a 2016.

No primeiro, o futuro presidente garante manter e melhorar o maior patrimônio do Vitória: o Barradão. Falcão nega a mudança do Leão para a Arena Fonte Nova e promete um Manoel Barradas moderno e reestruturado.

"A primeira medida será buscar recursos e investidores para transformar nosso estádio em arena. Precisamos modernizar o Barradão", disse. O segundo pilar é um sonho de todo torcedor rubro-negro. Falcão garante que vai buscar o tão esperado título nacional que o clube ainda não tem na sua história.

O terceiro: a cautela vai predominar, ou melhor, ser mantida como na gestão de Alexi. "Loucura financeira", nunca. Para o candidato, a filosofia de manter as finanças equilibradas não poderá ser esquecida.

Oposição

Este ano, a oposição ganhou força com o projeto Vitória Século 21, sob a liderança de Walter Seijo, vice-presidente do ex-gestor Paulo Carneiro. Apesar da campanha nas redes sociais durante o ano, o movimento não se inscreveu nem no processo eleitoral na escolha do conselho deliberativo tampouco para a presidência.

Segundo os opositores, a atual diretoria está ocupando o cargo de forma ilegal. O Século 21 tenta, na justiça, o cancelamento da eleição. Porém, não obteve êxito ainda na via judicial. Entre mandados de segurança e pedidos de cancelamento da eleição, foram quatro tentativas, todas negadas.



"A oposição saudável, que pretende ajudar o clube, é válida. Porém, esta oposição nunca buscou o debate justo e pensa apenas em apelações judiciais, todas negadas pela justiça. O Vitória não voltará para as mãos de pessoas sem compromisso com o clube", rebate Falcão.

