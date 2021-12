O sonho da eleição direta segue distante do Vitória. Nesta quarta-feira, 14, a proposta de novo estatuto levada pelo Conselho Diretor (dirigentes do clube) à reunião do Conselho Deliberativo foi reprovada por 76 votos a 33.

Ricardo Palmeira Eleição direta no Vitória longe de se concretizar

Mesmo que tivesse maioria de votos, a proposta não teria sido aprovada por falta de quórum. Isso porque seria preciso a aprovação da maioria absoluta do Conselho Deliberativo, que atualmente possui 245 membros ativos.

Nesta quarta, ninguém se entendia. Gritos, vaias, ofensas e dedos em riste deram tom de baixaria à reunião. O problema é que existem três propostas de reforma do estatuto. Todas contemplam eleições diretas. Porém, salvos raros conselheiros, cada corrente parece só aceitar a democracia desde que sua proposta seja a escolhida.

As diferenças entre os documentos são em tópicos como direito de políticos se candidatarem no clube, prazo de carência para o sócio ter direito a voto e formato das eleições dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Correntes

A primeira proposta vem de uma comissão liderada pelo presidente do Conselho Deliberativo José Rocha. O documento chegou a ser aprovado em assembleia geral dos sócios em janeiro, mas foi cancelado por ordem judicial porque não havia sido, de fato, aprovado pelo Conselho, órgão com competência para tal.

A segunda proposta pertence justamente a membros do conselho, que a encaminharam no fim de maio para aprovação. No início desta semana, foram surpreendidos com a ata de convocação da reunião, pois não era o seu documento que seria levado à discussão, mas sim a terceira proposta, liderada pelo presidente do clube, Raimundo Viana.

Dilson Pereira Júnior, que participou da elaboração da segunda proposta, afirmou: "A democracia do Vitória está na mão do presidente do Conselho Deliberativo, José Rocha. Basta respeitar e Justiça e levar à votação a proposta legítima, que os membros do Conselho elaboraram após uma série de reuniões. Quanto à proposta vinda do Conselho Diretor, para ela ser aceita, teria antes de passar pelo processo de discussão de seus artigos e de possíveis emendas".

Antonio Carlos Rodrigues, membro da comissão da primeira proposta, comentou: "Esse grupo que fez a outra proposta se autointitulou o grupo de reforma do estatuto à revelia do próprio presidente do Conselho Deliberativo. Já que há três propostas, tudo o que peço é que as partes sentem e tentem chegar a um acordo. Temo que o Vitória continue sofrendo. Nós tínhamos uma proposta democrática, com a proporcionalidade do Conselho Deliberativo (cada chapa ganha exatamente a quantidade de vagas proporcional a sua votação) e dando a soberania à assembleia dos sócios".

Rocha finalizou. "Torço para que o recurso judicial em andamento valide a primeira proposta. A segunda sequer foi encaminhada a mim, senão seria levada à apreciação. A do Conselho Diretor infelizmente foi reprovada, praticamente sepultando o sonho das diretas".

