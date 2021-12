Eficaz, Vitória bate o Ceará e abre boa vantagem

Não teve calor da torcida ou pressão do time adversário que fizessem o Vitória cambalear: na noite desta quinta-feira, 14, o Leão segurou as investidas do Ceará e, eficaz nas jogadas de conclusão, venceu por 2 a 0 e abriu uma boa vantagem nas quartas de final da Copa do Nordeste.

O jogo no PV não foi mesmo fácil: o Vozão partiu para cima desde os primeiros minutos da etapa inaugural. Ao Vitória, que promoveu as estreias de Escudero, de Cáceres e de Cardoso, e que mais uma vez jogava com três volantes em sua formação, coube anular as jogadas ofensivas do time mandante e apostar nos contra-ataques.

E foi assim que o Leão conseguiu o triunfo: aos 28 minutos do primeiro tempo, Renato Cajá aproveitou cruzamento de Cáceres e, de cabeça, fez 1 a 0. No segundo tempo, em jogada de velocidade, Escudero ganhou disputa na entrada da área e, com um toque à meia altura, marcou o segundo tento rubro-negro.

O gol deu mais segurança ao time de Caio Júnior, mas o Ceará, apesar de menos impulsionado pelo seu torcedor, seguiu em cima. Aos 19 minutos, o alvinegro cearense teve chance de incendiar o jogo: Cáceres fez pênalti em Lulinha. Mas Deola voou no canto para buscar a cobrança de Magno Alves. Daí em diante, o Vitória seguiu aguerrido e, como quem fosse premiado pela atuação defensiva segura, ainda contou com a sorte para não levar gols do Ceará.

Uma vez que o regulamento do torneio regional, nesta segunda fase, valoriza os tentos marcados fora de casa, o resultado no PV deixa a classificação do rubro-negro para a semifinal bem encaminhada: o time baiano poderá até perder por um gol de diferença no jogo da volta, no próximo domingo, 17, no Barradão, que avançará mais uma etapa no Nordestão. O Ceará precisará vencer por pelo menos três gols de diferença; se marcar três ou mais gols, poderá vencer por apenas dois gols de diferença. Um eventual 2 a 0 em favor do Vovô levará a disputa para os pênaltis.

Golpe certeiro - Esperava-se que somente Escudero faria o seu jogo de estreia pelo Vitória, mas o técnico Caio Júnior começou o primeiro tempo do jogo no Presidente Vargas com mais um dos gringos rubro-negros em campo: Cáceres assumiu a titularidade em lugar de Fernando Bob e formou trio de volantes com Luís Alberto e com Rodrigo Mancha.

Ofensivamente, o Vitória foi nulo. Contudo, a manutenção do esquema com três volantes pode ter sido fundamental para que o time baiano, exibindo uma disposição ímpar para se compactar em seu campo de defesa, lograsse êxito na sua luta por segurar o ímpeto do Vovô, que buscou assumir a vantagem no placar desde os primeiros minutos do certame.

Logo aos quatro minutos, Gerley cruzou na área e Magno Alves desviou de cabeça, mas mandou pra fora. Aos 12, o atacante ganhou disputa de bola pelo alto com David Braz e ficou livre para marcar, mas bateu fraco na bola e Deola defendeu sem dificuldades. Aos 18, Magno Alves invadiu com velocidade pela direita e bateu cruzado; a bola bateu em Cáceres e saiu.

Quando o Ceará, levado pela sua torcida, ainda continuava a pressionar o Vitória, o time baiano saiu em contra-ataque e largou na frente: Cáceres recebeu lançamento na grande área e, para abrilhantar ainda mais a sua participação, cruzou na medida para Renato Cajá, que subiu livre e, de cabeça, sacudiu a rede de Fernando Henrique. 1 a 0 na raça. Jogo difícil.

Resistência rubro-negra - Caio Júnior voltou para o segundo tempo de jogo com uma única mudança na equipe rubro-negra: sacou Mansur e apostou na improvisação do estreante zagueiro Cardoso. O seu time, então, se mostrou ainda mais robusto lá atrás, mas o Ceará continuou dono das ações do jogo e seguiu firme na busca pelo empate.

Logo aos sete minutos, João Marcos recebeu passe pelo lado direito e arriscou chute forte da intermediária, mas a bola passou apenas ao lado do gol de Deola. Aos 12, Anselmo entrou na área rubro-negra em boas condições de marcar, mas Deola se antecipou e afastou o perigo com os pés.

Na sequência do lance, o Leão partiu veloz em contra-ataque e, em mais uma demonstração de eficiência, golpeou o seu adversário pela segunda vez: Escudero recebeu passe truncado de Cáceres, ganhou disputa na intermediária e, livre pelo lado esquerdo da grande, tocou na saída de Fernando Henrique. 2 a 0 que trazia maior tranquilidade, mas ainda não rendia o Ceará.

Aos 17 minutos, o Vovô viu nos pés de Magno Alves a chance de começar a reverter a noite que até então se revelava infeliz, mas o atacante, assim como fizera durante todo o jogo, deixou escapar mais outra boa chance de gol. Desta vez, cobrou pênalti no canto direito e viu Deola crescer na sua frente para salvar o Leão. Depois, o Vitória seguiu valente e quase fez o terceiro, aos 25, mas Mancha mandou na trave. Para domingo, os ingressos já estão à venda. Tem que lotar.

