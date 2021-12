Eduardo Barroca é apresentado pelo Vitória: "Minha filosofia de trabalho é a coragem"

Cerca de 24h após anunciar a saída do treinador Bruno Pivetti, o Esporte Clube Vitória apresentou, na manhã desta quinta-feira, 8, o novo comandante do clube, Eduardo Barroca, de 38 anos. Natural do Rio de Janeiro, Barroca, apesar da pouca idade, já possui uma vasta bagagem, alternando entre os cargos de auxiliar e treinador efetivo na carreira.

Com passagens por diversos clubes do Brasil, como Corinthians, Bahia, Botafogo, Vasco e Coritiba, último clube que dirigiu, o técnico falou sobre a oportunidade de ter trabalhado com treinadores renomados do futebol brasileiro, em coletiva no CT Manoel Pontes Tanajura.

"Eu tenho um motivo de orgulho muito grande de tão jovem ter trabalhado com diversos treinadores renomados no futebol brasileiro como Joel Santana, Paulo Roberto Falcão, Renê Simões, o saudoso Caio Junior, Cristóvão(Borges), Doriva, enfim, pode ser até que esqueça de muitos deles, Rogério Micale, em seleções, Carlos Amadeu, que passou por aqui. Então, muito jovem eu tive essa oportunidade de trabalhar com esses diversos profissionais, e evidente que isso me ajudou muito na formação. Pude ter referências distintas, trabalhando em clubes diversos, situações diversas, e com certeza todos esses profissionais contribuíram muito para minha formação como treinador e a pessoa que eu sou hoje", declarou.

Revelando ser amigo pessoal de Pivetti, ex-comandante do Leão, Barroca declarou que encontra no clube um bom trabalho realizado pelo seu antecessor e comemora a oportunidade de encarar um adversário direto na luta pelo acesso logo na estreia.

"Realmente, a gente vai precisar fazer um campeonato de recuperação, se tratando em pontuação, diante da nossa classificação atual. Mas, como eu falei anteriormente, eu estou pegando um trabalho com um terreno fértil, em um clube grande, com jogadores de bom nível e querendo dar uma resposta. Então, as minhas expectativas são as melhores possíveis. Ter a oportunidade de fazer um jogo de seis pontos nesse momento tem um valor muito grande. A gente precisa se preparar muito bem, aproveitar esse pouco tempo que a gente está tendo para se preparar para aproveitar o máximo e fazer um grande jogo no sábado, contra o Avaí, e nos aproximarmos do nosso objetivo que é a zona de classificação para o acesso da Série A", conta.

Questionado sobre qual será sua tarefa mais difícil neste início de trabalho, o novo treinador do Leão ressaltou a importância de resultados imediatos, em prol da recuperação da equipe que já não vence há três rodadas na Série B.

"Meu principal desafio são os resultados a curto prazo. Nesse primeiro momento eu não posso pensar em nada diferente disso. Então, é tentar tomar decisões, fazer escolhas e cobrar, para que a gente consiga ter o mais rápido possível os resultados que nos aproximem da zona que nos interessa, porque a gente realmente vai precisar fazer um campeonato de recuperação. O campeonato já está em andamento, a gente tem que tirar, no mínimo, cinco pontos que temos de diferença para o primeiro time que está na zona de classificação. Vamos trabalhar com o sentimento de urgência nesse primeiro momento para que a gente consiga, o mais rápido possível, trabalhar para se aproximar dessa zona", pontua.

Barroquismo: Estilo de jogo e filosofia de vida

Durante a coletiva, Eduardo Barroca também abriu o jogo em relação às semelhanças entre o seu estilo de jogo, o D.N.A do futebol Rubro-Negro e a sua filosofia de vida, relembrando momentos em que enfrentou o Vitória ao longo da sua carreira.

"Em relação a intensidade de jogo, a minha forma de trabalhar é muito clara. Eu sou um treinador que tem como principal filosofia de trabalho a coragem, e é algo que eu não abro mão, e é algo que na minha visão se identifica muito com o Vitória. Muitas vezes enfrentei o Vitória, em clubes diversos, e sempre vi isso nas equipes do Vitória. Equipes corajosas, equipes agressivas, equipes que jogam sempre para frente. Isso vai ao encontro daquilo que eu penso, não só como treinador, mas como filosofia de vida."

"Eu sempre falo que eu gosto de fazer do local onde eu tô trabalhando um pequeno recorte de uma sociedade que eu gostaria de viver aí fora. Então, não tenho menor dúvida que a gente vai conseguir obter o resultado que a gente precisa a curto prazo e vai brigar pelo nosso objetivo na competição", completou.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

