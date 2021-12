Edno retorna e não acredita em favorecimento para o Verdão

Na última rodada, o Vitória não depende mais dele para se manter na Série A. Mesmo vencendo o Santos, no próximo domingo, 7, no Barradão, o Rubro-Negro precisa torcer para o Palmeiras não vencer o Atlético Paranaense em casa.

Não faltam teorias da conspiração a favor do Verdão. O presidente eleito da CBF, Marco Polo del Nero, é conselheiro do clube e foi presidente da Federação Paulista de Futebol. Mas, pelo menos para alguns jogadores do Leão, como o atacante Edno, não haverá favorecimento ao Alviverde.

"Creio que isso não vá acontecer. Acredito que este tipo de máfia não exista no futebol brasileiro, como já vimos em outros lugares, como na Itália ou entre outras áreas do Brasil, como na política. Espero que os clubes joguem futebol e procurem resolver a situação de cada um dentro de campo, com honestidade", disse o atleta.

Confirmado na escalação, o atleta de 31 anos pede para o torcedor acreditar na permanência, embora difícil. O exemplo está na ponta da língua:. "Vamos fazer nossa parte aqui contra o Santos. Temos o exemplo na Série B. O Avaí precisava vencer e dependia de dois resultados. Aconteceu. Pode ocorrer conosco também".

O lateral-direito Nino, com dores na coxa direita, está vetado, assim como o goleiro Wilson. O volante Luiz Gustavo ainda é dúvida.

Arthur Maia

Rebaixado à Série C no sábado com o América-RN, o meia Arthur Maia retornou na segunda-feira, 1º, ao Vitória, mas para acertar outro empréstimo. Ele deverá atuar no Flamengo, com opção de compra no final de 2015.

