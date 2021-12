Precisando do triunfo para sair da zona de rebaixamento, o Vitória fez o dever de casa jogando no Barradão neste sábado, 25, batendo o Criciúma por 3 a 1. O destaque da partida foi o atacante Edno, que marcou um golaço de bicicleta e mais outro de pênalti. Antes, Cáceres já havia aberto o placar, e Rodrigo Souza feito para o time visitante.

O resultado deixa o Leão na 16ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. O próximo compromisso será contra o Grêmio, no próximo sábado, 1º, às 19h30, na Arena do Grêmio.

Da Redação Edno faz golaço, Vitória bate Criciúma e sai do rebaixamento

O jogo

O Criciúma deu um susto aos torcedores rubro-negros presentes no estádio. Logo no início da partida, Souza recebeu cruzamento e mandou para o gol de Wilson que, atento, fez a defesa.

O jogo seguiu bastante intenso na primeira etapa. Brilhava para a equipe catarinense o goleiro Bruno. Ele fez grandes defesas nos chutes de Nino Paraíba (14 minutos), e mais duas intervenções seguidas em um chute forte de Richarlyson e cabeceada à queima-roupa de Dinei - aos 22.

No segundo tempo foi a vez de Wilson ganhar notoriedade, após defender um chute cruzado de Roger Gaúcho. No rebote, Souza perdeu a chance de marcar ao mandar a bola no travessão com o gol aberto.

O Leão abriu o placar aos 17 minutos com Cáceres. O meia fez ótima jogada pela esquerda, passou por dois defensores, invadiu a área e finalizou de esquerda; Dinei ainda chegou a desviar levemente.

Quatro minutos depois, Rodrigo Souza aproveitou escanteio e mandou de cabeça empatando o placar.

A impaciência da torcida rubro-negra presente no estádio se converteu em altas vaias contra o próprio time. E foi sob pressão que o Leão reagiu. Aos 33, Edno acertou uma linda bicicleta após bola mal afastada pela zaga catarinense e colocou o Vitória novamente à frente no placar.

Seis minutos depois, Vinícius foi derrubado dentro da área e sofreu pênalti. Edno converteu a cobrança selando o triunfo rubro-negro na partida.

<GALERIA ID=19580/>

adblock ativo