Edno é apresentado e fica como opção no banco

O atacante Edno foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira, 2, e vai ficar como opção no banco de reservas no jogo diante do Sport, nesta quarta, 3, no Barradão, por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.

"Quando você chega em um clube novo, bate a ansiedade para poder estrear. Mas quando piso no gramado, essa ansiedade sai. É no momento que tem que entrar com a cabeça tranquila e dar o melhor. Quando você entra focado, essa ansiedade sai", disse o atacante.

O técnico Ney Franco fez mudanças na equipe para o segundo duelo pela competição. Ayrton, Ednei e José Wellison saíram para as entradas de Nino Paraíba, Roger Carvalho e Luís Aguiar, respectivamente. O restante da equipe foi a mesma que venceu por 1 a 0, na Ilha do Ilha do Retiro.

*Colaborou Moysés Suzart

