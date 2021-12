Ednei rescinde com o Vitória e deve fechar com o Bragantino

O vínculo do zagueiro Ednei com o Vitória teve fim nesta quinta-feira, 21. O jogador tinha contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2017, mas decidiu entrar num acordo para rescindir com o clube. O provável destino do atleta é o Bragantino, onde a negociação está avançada

Ednei chegou ao Vitória em 2014 a pedido do técnico Ney Franco, mas não conseguiu se firmar no elenco. Sempre contestado pela torcida, o zagueiro chegou a ser emprestado para o Coritiba, Linense e Remo, onde sequer entrou em campo.

adblock ativo