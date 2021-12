Edema diminui e Escudero faz exame de ressonância

Depois de Escudero sair de campo chorando de dor nos minutos finais do empate do Vitória com o Ceará no domingo, 16, os médicos do rubro-negro já temiam o pior. No entanto, não puderam examinar o argentino no mesmo dia por conta da gravidade aparente da lesão e de um edema formado no joelho direito do jogador.

E, na manhã desta quarta-feira, 19, o meia foi submetido a um exame de ressonância magnética e teve a confirmação da lesão: rompimento do ligamento cruzado.

Escudero terá que passar por um processo cirúrgico, que ainda não tem data definida, mas deve ocorrer na próxima semana. O médico do clube, Wilson Vasconcelos, que examinou o atleta, manteve a previsão de seis a sete meses para que o maestro rubro-negro possa voltar a atuar.

Nos primeiros dois meses após a operação, ele fará apenas trabalho de fisioterapia. Depois de quatro meses poderá fazer atividades em campo e deve ser liberado para trabalhar com bola a partir do quinto mês.

Além de Escudero, o Vitória também perdeu Willie recentemente por lesão. O atacante, que começou bem a temporada após retornar de empréstimo ao Vasco, sofreu uma ruptura no menisco no dia 13 de junho e foi operado nesta quarta-feira, 19. O departamento médico tem previsão de 45 dias para retorno do atleta.

