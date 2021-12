"É uma final antecipada", diz Eron sobre Ba-Vi deste domingo

Mesmo que não seja com a equipe principal dos clubes, um clássico Ba-Vi sempre movimenta Salvador de uma maneira diferente. O duelo deste domingo, 1°, válido pelo Campeonato Baianão é ainda mais importante por valer a liderança disparada do torneio. No momento, as equipes dividem a ponta da competição com 11 pontos ganhos em cinco partidas.

O atacante Eron, artilheiro do Vitória na competição com três gols, falou sobre a partida. "É uma final antecipada. Estamos empatados com eles em pontos. Jogamos em casa, temos apoio da nossa torcida. Temos que buscar os três pontos de todo jeito porque assim damos um grande passo para buscar a classificação", disse Eron, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 27.

Cria da base, Eron, que vai aproveitando o Campeonato Baiano para se destacar e conseguir se firmar de vez na equipe principal do Rubro-Negro, ressaltou ser algoz do Bahia, mas pregou respeito ao arquirrival.

"Tenho uns oito anos no Vitória, já joguei muito Ba-Vi na base, fiz bastantes gols, mas a gente sabe que é grande clube, tem que ter todo respeito. Em casa, tem que partir para cima, porque temos que buscar a liderança do campeonato", afirmou.

O atacante também comentou a busca pela artilharia do Baianão. "Meu objetivo é coletivo, conseguir classificação, título. Mas se puder ajudar a minha equipe com gols, buscar artilharia, vai ser muito gratificante também".

Preparação para o Ba-Vi

A equipe de transição comandada por Agnaldo Liz seguiu a preparação para o duelo contra o Bahia nesta quinta, 27, na Toca do Leão.

O dia de treino começou com um coletivo entre os reservas. Depois, foi realizado uma atividade tática e de focos em finalização com participação dos prováveis titulares da equipe para o clássico.

O grupo de jogadores volta a treinar nesta sexta, 28, pela manhã e encerra a preparação no sábado, 29.

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo, 1°, às 16h, no Barradão, em Salvador, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. As duas equipes lideram o Estadual com 11 pontos conquistados em cinco partidas.

