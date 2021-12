"É uma equipe que não é boba", diz Michel sobre ABC

Na temporada 2012, o Vitória já cruzou com o ABC em três oportunidades: duas pela Copa do Brasil e uma pelo primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Leão leva vantagem neste confronto: venceu duas e empatou uma.

Mas, quando o assunto é o time abcdista, a primeira lembrança dos jogadores rubro-negros remete de prontidão à virada histórica arrancada no jogo de volta da Copa do Brasil, no Barradão, após o time potiguar ter aberto 2 a 0 no placar. Com três gols de Neto Baiano, o Vitória venceu por 3 a 2 e avançou no torneio.

Apesar do retrospecto favorável e do triunfo heroico pela Copa do Brasil, o volante Michel adverte que o time potiguar, adversário do Vitória no próximo sábado, 6, pela 28ª rodada da Série B, no Barradão, merece muita atenção.

"Temos incentivo de sobra para esse jogo. Estávamos tomando dois a zero e conseguimos virar no final. Inspiração temos demais, mas temos que entrar focados. É uma equipe que deu trabalho, que não é boba", alerta o volante rubro-negro.

Ainda segundo Michel, um triunfo no sábado significará a manutenção da vantagem do líder Vitória sobre o segundo colocado Criciúma, que, com 55 pontos ganhos, está na cola, com dois pontos a menos que o time baiano.

"Temos que voltar a vencer, porque foi quebrada uma sequência de dez partidas no sábado passado. Esperamos ter uma tarde feliz, para manter a diferença para o Criciúma, que joga nesta sexta-feira. Vamos secar eles também", avisa.

O camisa 7 rubro-negro comemora a volta do volante Uelliton, seu companheiro de meio campo, que retorna ao time após ter ficado de fora por três semanas, devido a uma lesão muscular.

"A volta do Uelliton é importante. Ele está voltando de contusão, mas treinou forte a parte física. Jogamos o ano todo praticamente juntos. Nos entrosamos bem e está dando certo nesta Série B", finaliza.

