"É o jogo da nossa vida", diz Willian Correia sobre duelo com o Corinthians

O elenco do Vitória não teve muito tempo para digerir o revés para do Fluminense, pelo Brasileirão, e já voltou ao batente na manhã desta segunda-feira, 7, na Toca do Leão.

Como o próximo compromisso é o duelo de volta contra o Corinthians, na quinta-feira,10, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Vagner Mancini iniciou a preparação para a partida decisiva na Arena Itaquera, em São Paulo.

O jogo de ida ficou no empate sem gols no Barradão e o Vitória terá que vencer para avançar às quartas de final no tempo normal. Se houver empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Para superar o timão fora de casa, o volante Willian Correia tem a receita. "É o jogo da nossa vida. É um time que também está pressionado com o empate contra o Ceará em casa. Há quatro partidas não vencem. É uma equipe que vai tentar nos empurrar, mas vamos ir pra lá, fazendo nosso dever, tentando segurar o Corinthians, ficar fechadinhos e bem postados, como fizemos ano passado. Com isso, usar nosso contra-ataque", disse o atleta, em entrevista coletiva nesta segunda.

Parte do elenco treinou sob o comando de Vágner Mancini (Foto: Maurícia da Matta l EC Vitória)

Treino na chuva

Debaixo de muita chuva, os atletas que não participaram da partida ou entraram no segundo tempo fizeram treinamento com bola no campo. Apenas os jogadores atuaram por mais de 45 minutos realizaram um trabalho regenerativo, com exceção do goleiro Caíque.

Na fase de transição, o volante Rodrigo Andrade e o atacante Nickson trabalharam no campo. Já os laterais Bryan e Juninho e o atacante Jonatas Belusso seguem em tratamento.

A preparação para o duelo com o Corinthians prosseguirá nesta terça, 8, à tarde. Na quarta, após treino, o time segue para São Paulo.

Arbitragem

Para apitar o jogo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Sandro Meira Ricci, vinculado à Federação do Paraná, e árbitro do quadro da FIFA.

adblock ativo