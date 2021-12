"É mais uma final", diz Andrigo sobre duelo com o Náutico

Bastante cobrado por parte da torcida rubro-negra, o meia Andrigo disse nesta quarta-feira, 27, que confia na classificação do Vitória à próxima fase da Copa do Nordeste e, de quebra, que o time volte a vencer no torneio para espantar de vez o jejum que já dura mais de 1 mês. O confronto contra o Náutico será neste sábado, 30, no Barradão.

"É mais uma final que iremos ter, ainda mais jogando em casa. A gente entra em campo sempre em busca da vitória. Inclusive, tivemos uma crescente no último jogo e temos totais condições de conquistar o resultado positivo", garantiu o atleta, em entrevista coletiva.

Sobre a pressão existente em cima do elenco para reverter a situação incômoda de 11 jogos sem triunfo, Andrigo enfatizou a competência do elenco. "Sabemos da nossa capacidade, podíamos ter vencido muitos desses jogos. A cobrança de fora sempre vai existir, é algo inevitável, ainda mais quando os resultado não são os esperados. O Tencati acabou de chegar, mas já deu evoluída no desempenho e tenho certeza que ainda chegaremos muito longe".

Caso o Vitória não conquiste o resultado positivo diante do Timbu e, consequentemente, a classificação no Nordestão, a previsão é de que haja o intervalo de 28 dias até a próxima partida, data da estreia do time na Série B do Brasileirão. "Não queremos pensar nessa hipótese. Caso a gente vença e se classifique, também teremos um tempo de preparação entre o Brasileiro e a fase final da Copa do Nordeste. Preferimos pensar positivo, para evitar que essas coisas aconteçam", afirmou.

Nesta quarta, o treinador Cláudio Tencati completou uma semana desde que assumiu o comando do Leão, após a saída de Marcelo Chamusca. Sobre as principais diferenças vivenciadas pelos atletas com relação aos dois trabalhos feitos nesta temporada, Andrigo garantiu que ainda é muito prematuro fazer uma avaliação.

"Tem muito pouco tempo, foram poucos treinamentos também. Porém, assim como os jogadores possuem suas próprias características, os treinadores também tem suas diferentes filosofia. Nós somos os maiores culpados pela falta de vitórias, somos nós que estamos ali dentro jogando", assumiu o meia.

Desde que chegou ao Vitória, o atleta tem variado sua função dentro de campo, entre o setor de meio-campo e ataque. Quando questionado sobre qual a posição que se sente mais confortável, ele garantiu que consegue se adaptar bem em qualquer uma das situações exigidas. "Para o jogador, quanto mais perto do gol melhor. Mas não tenho problema com isso, cheguei a atuar até de terceiro volante no Ba-Vi, então consigo me adequar bem dentro de campo", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

