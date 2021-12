Dúvidas na lateral e no gol dificultam a vida de Ney Franco

A delegação do Vitória viajou na segunda-feira, 20, para Cuiabá, no Mato Grosso, local da partida contra o Corinthians. O Leão entra em campo na quarta, 22, às 18h30 (horário da Bahia), na Arena Pantanal, pelo Brasileirão.

Na bagagem, o técnico Ney Franco leva duas dúvidas: quem será o substituto do suspenso Nino Paraíba na lateral direita? E quem será o goleiro: Gatito Fernández ou Wilson?

A primeira questão é mais chata. A falta do titular, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro no último domingo, é agravada pelo fato de o elenco não ter um reserva direto à disposição. Machucados, Ayrton e Romário estão vetados pelo departamento médico.

Durante a coletiva após o jogo, o comandante rubro-negro falou sobre quem poderia ser improvisado na lateral direita. "A gente vai solucionar. Nós temos outros jogadores aí. Por exemplo, o Luiz Gustavo que pode fazer uma lateral direita. Então a gente vai definir dentro dos meus critérios, para que possa montar uma equipe para a próxima partida contra o Corinthians", afirmou.

O volante Luiz Gustavo atuou na lateral direita no último Ba-Vi do Campeonato Brasileiro de 2013, no dia 8 de outubro. Naquela ocasião, o Leão perdeu a partida por 2 a 0. Inclusive, a jogada do segundo gol do rival foi construída em cima dele, que tomou um drible de Walyson.

Dúvida boa

A segunda interrogação de Ney em Cuiabá é aquela que todo técnico quer ter: escolher um entre dois bons jogadores da mesma posição.

O goleiro Wilson, dono absoluto da posição até se lesionar, aproveitou a suspensão de Gatito Fernández para mostrar que voltou em grande forma contra o Cruzeiro. Ele foi um dos responsáveis pelo placar de apenas 1 a 0 diante do líder, que tem o melhor ataque do campeonato, com 52 gols.

A opinião é partilhada pelo treinador do Vitória. "Eu acho que Wilson fez uma boa partida e, em alguns momentos, ele evitou alguns gols do Cruzeiro", analisou Ney Franco.

Apesar de algumas falhas nas últimas partidas em que atuou, o paraguaio Gatito, que estava sendo titular, também vinha fazendo boas intervenções e tem a confiança do chefe.

"O certo é que a gente está bem servido de goleiros", completou Ney, que ainda não decidiu quem será o camisa 1.

Treino

A chegada da delegação rubro-negra a Cuiabá estava prevista para acontecer por volta das 23h de segunda, no horário local. Nesta terça, 21 o técnico Ney Franco comanda um treino no gramado da Arena Pantanal.

Nesta atividade, a última antes do jogo, o treinador deverá solucionar seus dois dilemas na escalação do time. Faltando nove jogos para o fim do campeonato, o Vitória ocupa a 16ª posição com 31 pontos, um acima da zona de descenso. O Corinthians é 5º com 49.

