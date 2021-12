"Dupla sertaneja", Willie e William comemoram entrosamento

Ainda é cedo para dizer que o Vitória está jogando por música, mas a "dupla sertaneja" do time vem chamando a atenção do torcedor. Vindo de lugares diferentes, Willie e William entraram na equipe praticamente ao mesmo tempo, e funcionaram muito bem no ataque do Leão. Contra o Ceará, na sexta-feira, 24, eles dividirão as funções ofensivas com Élton e Pedro Ken.

Contratado junto ao Atlético-GO, William já balançou as redes em três oportunidades nesta Série B. Em uma delas, recebeu um lindo passe de Willie, de apenas 19 anos. Revelado nas categorias de base do rubro-negro baiano, o garoto é encarado como a nova promessa do time a ser lapidada pelo técnico Paulo César Carpegiani.

William confessa que a semelhança dos nomes chegou a confundi-lo. "Rapaz, às vezes confunde sim. O professor grita 'Willie!' e eu entendo William, ou então ele grita comigo depois grita com o Willie e eu penso 'pô, de novo?' [risos]. Eu só entendo mesmo que é comigo quando ele aponta o braço", brincou o jogador.

O atacante acredita que o bom momento da equipe ajudou no entrosamento da dupla. "Quando eu cheguei no time o Willie tava estreando também, e a gente foi muito bem recebido pelos outros. Você consegue jogar tranquilo porque a equipe está bem. A gente espera que isso aconteça durante o segundo turno também", disse William. O colega, Willie, concorda que o entrosamento vem surgindo entre os dois. "Hoje ele já sabe como eu quero a bola so, ele ja está esperto", completou.

Descontraído, o camisa 9 concorda que o nome "Willie e William" cairia bem para uma dupla sertaneja. "Fica bom, né? Seria bem comercial, mesmo. Mas eu não sei cantar, o Willie também não então estamos perdidos [risos]", brincou William.

Para terminar, ambos confessam que costumam ouvir os artista da música sertaneja para distrair. "Gosto sim, acho engraçado. Ouço Gustavvo Lima, Luan Santana, vários deles, mas só para relaxar", diz o garoto Willie. "Eu gosto muito de escutar, lá no Paraná o pessoal escuta bastante", completa William, citando sua terra natal.

