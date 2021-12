'Dupla sertaneja', laterais do Vitória comemoram bom momento

Ao se apresentarem para uma reportagem com A TARDE, no Barradão, os laterais titulares do Leão foram logo esclarecendo: "Eu sou o Diego, ele é o Diogo", disse o lateral esquerdo. De bate-pronto, o ala direito emendou: "É bom deixar claro, porque tem dado uma confusão danada (risos)".

Hoje, a dupla até dispensa maiores apresentações. Contudo, um mês atrás, não era assim. Situação que os deixou escaldados. Diego Renan, 25 anos, foi contratado no fim de abril. No começo de maio, chegou Diogo Mateus, 22.

Até se tornarem conhecidos de torcida e colegas, os dois sofreram com a confusão. Atualmente, as trocas de nomes ainda são feitas, mas, agora, em tom de brincadeira.

"Em treinos e jogos, toda hora alguém grita: 'cruza a bola, Diogo'. Cruzo, mas depois digo: 'eu sou Diego, pô (risos)!", informou o lateral esquerdo. "Quando fomos contratados, o Régis, massagista, nos botou um apelido: 'a dupla sertaneja, Diego e Diogo'. E o apelido pegou, até porque somos laterais, um direito e outro esquerdo. Agora, toda vez que a gente chega ao clube, o time todo diz: 'chegou a dupla, Diego e Diogo (gargalha)' ", completou o direito.

Grande fase

Os risos constantes vêm pela boa fase que vivem. Diogo Mateus e Diego Renan foram contratados em um momento de crise do Vitória, que fracassou no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Porém, foram peças importantes para a reação do time, que, após seis rodadas, está em 4º na Série B, dentro do grupo dos que ascendem à elite.

Com seus novos laterais, o Rubro-Negro só perdeu uma vez. Foi para o líder Botafogo, fora de casa, por 2 a 0. Os dois até foram eliminados pelo ASA na Copa do Brasil, mas com empates: 1 a 1 e 2 a 2. Já na Série B, a primeira partida do ala esquerdo foi na 2ª rodada, no 2 a 1 ante o Oeste. Diogo debutou no duelo seguinte, quando anotou um golaço, no 4 a 1 sobre o Bragantino.

Diego Renan, por sua vez, marcou seu primeiro gol pelo Vitória há seis dias, também no Barradão, no triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético-GO. Curiosamente, o lance foi parecido, só que 'espelhado', se comparado ao tento do parceiro. Diego recebeu pelo lado esquerdo, cortou para dentro e, com a perna direita, soltou um foguete certeiro. "Ele ficou com inveja e tentou marcar um gol igual", brincou Diogo.

O companheiro, humilde, comentou: "Seria difícil fazer igual, pois o dele foi um golaço, pelo drible no zagueiro e pelo chute ter entrado no ângulo. E ainda foi de esquerda, sendo que ele é destro. Já o meu gol não foi tão complicado, pois sou ambidestro. E marcar gols não é novidade para mim. Quase tinha feito no 2 a 1 sobre o Criciúma. E ainda houve o lance no 2 a 2 com o ASA em que o zagueiro tirou de mão, em cima da linha, e o arbitro não deu pênalti".

Diogo Mateus não ficou por baixo. "Também tenho facilidade em fazer gols. Até porque comecei como meia, e meu pai sempre me incentivava a fazer aquela jogada que deu certo contra o Bragantino: cortar para o meio e bater para o gol, quando todos estão esperando que eu vá à linha de fundo para tentar o cruzamento".

O papo de artilheiro, por sinal, rendeu ao Leão a expectativa de um futuro bem festivo. "A ideia da dupla sertaneja do Vitória foi boa. Vamos até ensaiar para comemorar os próximos gols assim", disse Diogo. Diego aproveitou o embalo e escolheu a trilha. "Gosto muito de César Menotti & Fabiano. Espero que, ao som deles, a gente possa comemorar os gols e a volta do Vitória para a Primeira Divisão".

