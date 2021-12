Dupla do Vitória é campeã de remo e atinge marca histórica

Depois de levantar a taça do campeonato Norte Nordeste no início de novembro, a equipe de remo do Vitória tem mais um motivo a comemorar. Isso porque no domingo, 10, as jovens remadores Letícia e Larissa derrotou a dupla do São Salvador e conquistou o título local com uma regata de antecipação.

A dupla rubro-negra conseguiu o 12º título consecutivo da equipe na categoria e superou a marca alcançada na década de 50, quando foi campeão onze vezes seguidas.

Para garantir o título por antecipação, Letícia e Larissa venceram oito páreos contra um do Santa Cruz. Na classificação geral, atingiu 27 pontos contra sete do São Salvador, três do Santa Cruz e um do Itapagipe.

adblock ativo